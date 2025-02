Autor:

Ciechocinek, czyli najpopularniejsza przystań dla kuracjuszy

Dziś Ciechocinek to miejscowość, którą kojarzy niemalże każdy. Kultowe uzdrowisko nieopodal Torunia cieszy się popularnością i renomą wśród kuracjuszy z całej Polski. Na miejscu działa kilka ośrodków leczniczych, gdzie pacjenci mogą zadbać o swoje zdrowie, korzystając z zabiegów. Ciechocinek to także tężnie, które w szczególności wiosną i latem gromadzą tłumy odwiedzających. Ciekawe jednak, czy tak samo życie wyglądało tam przed wojną? Czy już wtedy Ciechocinek był najpopularniejszym kurortem uzdrowiskowym?

Przedwojenny Ciechocinek był perełką uzdrowiskową

Ciechocinek już przed wojną uznawany był za prawdziwą perełką uzdrowiskową i podobnie jak dziś, przed laty na miejscu roiło się od kuracjuszy oraz turystów spragnionych odpoczynku. Miasteczko było wówczas jedną z niewielu lokalizacji na terenie Polski, w której czas jakoby płynął wolniej. Co jednak przyciągało odwiedzających do uzdrowiska?

Przed wojną w Ciechocinku największą popularnością bez wątpienia cieszyły się tężnie solankowe. To właśnie tam można było zobaczyć największe tłumy spacerowiczów, wdychających powietrze nasycone solą i minerałami. Tężnie to jednak nie wszystko. Kuracjusze mogli wówczas korzystać również z kąpieli solankowych i borowinowych, które świetnie wpływały m.in. na bóle stawów.

Podobnie jak dziś, przed wojną w Parku Zdrojowym w muszli koncertowej odbywały się koncerty lokalnych artystów, co urozmaicało odwiedzającym pobyt oraz samo spacerowanie po pełnym zieleni parku. Jak podaje portal torun.eska.pl, przedwojenny Ciechocinek zachwycał także architekturą - drewniane wille robiły nie lada wrażenie! Co ciekawe, nawet przed wojną w kurorcie odbywały się dancingi, które cieszyły się popularnością. To właśnie na takich zabawach kuracjusze mieli okazję bliżej poznać współtowarzyszy turnusów.

Jak wyglądał Ciechocinek przed wojną?

Jesteście ciekawi, jak wyglądał Ciechocinek przed wojną? Dzięki uprzejmości portalu torun.eska.pl zamieszczamy poniżej galerię zdjęć, w której znajdziecie archiwalne fotografie miejscowości - zachęcamy do sprawdzenia!

