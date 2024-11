Nadchodzi koniec Ciechocinka? Kuracjusze i mieszkańcy załamani. Trwa protest

Spis treści

Ciechocinek straci status najpopularniejszego uzdrowiska w Polsce

Ciechocinek to jedno z najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce. Każdego roku do miejscowości przybywają kuracjusze, którzy liczą na odpoczynek w spokoju wśród natury. Do tej pory odwiedzający faktycznie mieli taką możliwość i najchętniej w tym celu wyruszali w kierunku słynnych ciechocińskich tężni. Lada moment jednak spacery do tej okolicy mogą nie być już tak przyjemne. Jak to możliwe? Okazuje się, że wszystko przez planowaną inwestycję, która nie podoba się mieszkańcom i kuracjuszom.

Nowa inwestycja w Ciechocinku nie podoba się mieszkańcom i kuracjuszom. Trwa protest

W ostatnich miesiącach mieszkańcy i kuracjusze z Ciechocinka obawiają się o przyszłość miasta ze względu na inwestycję, która może wpłynąć na jakość wypoczynku i życia w okolicy. W miejscowości ma powstać bowiem biogazownia i kompostownia niespełna 300 metrów od tężni. Wiele osób wyraża swój niepokój oraz protestuje z tego powodu, a petycję przeciwko budowie biogazowni i kompostowni podpisało już ponad 500 osób.

Przeprowadziłam się tutaj specjalnie na emeryturę, żeby spacerować wśród tężni, zdrowego powietrza. A tutaj biogazownia - powiedziała jedna z mieszkanek, cytuje portal wiadomosci.radiozet.pl.

Myślałem, że to jest jakiś żart, że ktoś sobie to wymyślił. Nie będzie tu przyjemnie, w ogóle się zrobi pusto, jeżeli to powstanie - mówił kuracjusz z Ciechocinka, cytuje portal wiadomosci.radiozet.pl.

Co dalej z przyszłością Ciechocinka? Władze uzdrowiska uspokajają

Mieszkańcy oraz kuracjusze obawiają się o przyszłość Ciechocinka, lecz władza miasta uspokaja i twierdzi, że ma wszystko pod kontrolą. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Waldemar Kuta twierdzi, że biogazownia będzie gwarantować do 97 proc. ograniczenia odorowości. Jakie zdanie ma jednak burmistrz?

Jeżeli na etapie prowadzonych prac nad wydaniem decyzji środowiskowej pojawią się sygnały, że uzdrowisko jako całość, ale także tereny graniczące z naszym miastem, będą mogły na tej inwestycji ucierpieć, to rozważymy możliwość wycofania się z tej inwestycji - mówił burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz, cytuje portal wiadomosci.radiozet.pl.