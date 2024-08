To straszne, co Łukasz G. zrobił konkubinie. Miała zginąć w potwornych męczarniach

Kuracjusze muszą odwiedzić to miejsce!

Tuż pod Krakowem, a dokładnie w niewielkim mieście Krzeszowice 25 sierpnia 2024 roku nastąpiło oficjalne otwarcie długo wyczekiwanej atrakcji. Przy Alei Solidarności powstała tężnia solankowa, która w szczególności zachwyciła seniorów i kuracjuszy. Mieszkańcy oraz przyjezdni turyści mogą więc już odpocząć przy gałązkach tarniny, po których spływa uzdrowiskowa solanka. Nowy obiekt działa codziennie w godzinach od 7 do 21 i powstał jako część Kompleksu Rekreacyjno-Zdrojowego w Krzeszowicach, który zaplanowano w ramach reaktywacji uzdrowiska.

Mało kto bowiem wie, że Krzeszowice dawniej uzdrowiskiem były, a teraz krok po kroku dążą do tego, by ponownie uzyskać owy status. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Krzeszowice wracają do źródeł? Miejscowość marzy o statusie uzdrowiska!

Tradycja uzdrowiskowa w Krzeszowicach sięga już XVIII wieku, a oficjalny status miejscowość uzyskała w 1922 roku. Niestety dziś na liście uzdrowisk Krzeszowic brakuje, lecz władze dążą do tego, by to zmienić.

Okolica przez wieki słynęła bowiem z wód siarczano-wapniowo-magnezowych i leczono tam m.in. schorzenia narządów ruchu, urazy i reumatyzm. W ostatnim czasie przeprowadzano różnego rodzaju badania i odwierty, mające na celu potwierdzić istnienie pod miastem źródeł wód leczniczych. Dodatkowo powstanie tężni solankowej czy odnowienie Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" sprawia, że miasto jest coraz bliżej zamierzonego celu.

W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano dostęp do dwóch wód o właściwościach leczniczych [...] Przewidujemy wykorzystanie wód leczniczych na potrzeby budowanego basenu i planowanej do realizacji pijalni wód leczniczych - informuje burmistrz Wacław Gregorczyk, cytuje portal biznes.interia.pl.

Bardzo możliwe więc, że lada moment na liście polskich uzdrowisk pojawi się kolejna lokalizacja, która przyciągnie do siebie kuracjuszy.