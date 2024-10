Tadeusz Rydzyk jest ich bohaterem. Kochają go bez opamiętania. "Oddałabym życie"

Jej mąż trafił na OIOM, poszła do księdza zamówić mszę. Oto, co jej powiedział, gdy wyciągnęła 50 zł

Od maja nie daje znaku życia! Co się stało z 24-letnim Danielem?

Uzdrowisko w Ciechocinku na świeczniku. Kuracjuszki opowiedziały dramatyczną historię

Ciechocinek to miejscowość uzdrowiskowa położona w województwie kujawsko-pomorskim, która od lat jest uwielbiana przez kuracjuszy. To właśnie tam co roku przybywa wielu pacjentów, którzy liczą na odpoczynek i regenerację. Taki plan miały również kuracjuszki, które swój pobyt spędziły w Szpitalu Uzdrowiskowym "Dom Zdrojowy", lecz niestety nie opuściły ośrodka z uśmiechem na twarzy. Okazuje się bowiem, że ich turnus stał się prawdziwym koszmarem.

Powtarzało się to każdej nocy. Byłyśmy praktycznie od samego pobytu narażone na cierpienia psychiczne i fizyczne - relacjnowała jedna z pacjentek w rozmowie z portalem aleksandrowkujawski.naszemiasto.pl.

Co takiego działo się więc w placówce uzdrowiskowej? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Turnus zmienił się w koszmar. Ciechocińskie uzdrowisko musi się wytłumaczyć

Kuracjuszki, które postanowiły podzielić się ze światem swoją dramatyczną historią, z pewnością turnusu w Ciechocinku nie będą wspominać zbyt dobrze. Okazuje się bowiem, że podczas pobytu w ośrodku kobiety zostały dotkliwie pogryzione przez pluskwy. W takim obiekcie jak szpital uzdrowiskowy owa sytuacja wydaje się być wręcz niemożliwa, a jednak!

Zostałyśmy przeniesione do innych pokojów. Jednak pojawiły się kolejne bolesne ślady nie tylko po ugryzieniach pluskiew. Coraz więcej mieszkańców skarżyło się na bąble, a lekarz mówił, że to komar. Tu nie ma komarów, na noc zamykamy okna i nie włączamy świateł, żeby nie przyciągać jakichś owadów - relacjnowała jedna z pacjentek w rozmowie z portalem aleksandrowkujawski.naszemiasto.pl.

Problem został zgłoszony do dyrektora placówki, po czym podjęto decyzję o sprzątaniu obiektu, bowiem - jak się okazało - pluskwy nie były jedynym problemem. Kuracjuszki, które zostały pogryzione przez owady, złożyły skargę do Prezesa Uzdrowiska Ciechocinek, dr. Marcina Zajączkowskiego, domagając się zwrotu poniesionych kosztów.

Byłam u dermatologa, otrzymałam zaświadczenie, że zostałam pogryziona przez pluskwy i inne insekty. Na pewno będziemy ubiegać się o odszkodowanie. To nie do pomyślenia, żeby w tak rozsławianym Ciechocinku były takie warunki. To upodlenie człowieka - zapewniła jedna z kuracjuszek, aleksandrowkujawski.naszemiasto.pl.

Na ten moment sprawa jest w toku i poszkodowane kuracjuszki czekają na dalsze informacje. Miejmy jednak nadzieję, że sytuacja już się nie powtórzy, a ośrodek zostanie odpowiednio przygotowany na następne turnusy.