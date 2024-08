Najsłynniejsze uzdrowisko w Polsce wpisane na listę UNESCO? Wpłynął już wniosek!

Uwielbiane przez Polaków uzdrowisko może uzyskać prestiżowe wyróżnienie

Jeśli mowa o uzdrowisku uwielbianym i najpopularniejszym wśród kuracjuszy, oczywiście chodzi o Ciechocinek. Miejscowość od lat świeci triumfy i wita setki tysięcy kuracjuszy. Przybywające na turnusy osoby cenią sobie wysoką jakość ośrodków, opiekę wykwalifikowanych specjalistów oraz oczywiście lokalne atrakcje.

Co ważne, Ciechocinek słynie głównie z tężni solankowych i - jak się okazuje - to między innymi one mogą pojawić się na Liście Reprezentatywnej Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Jak to możliwe? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ciechocinek na liście UNESCO? Tak, to możliwe!

Zgodnie z informacjami podanymi na portalu ciechocinek.pl, okazuje się, iż władza miasta podpisała dokumenty zgłoszenia zespołu zabytkowej fabryki do produkcji soli: warzelni, tężni i grzybka, jako kandydata do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym zostały już wpisane na krajową listę Pomników Historii Prezydenta RP. Mam nadzieję, że tę rangę uda się podnieść. Naszym wspólnym priorytetem jest zachowanie tego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń - mówił burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz, kujawsko-pomorskie.pl.

Podpisany dokument trafi na początek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a następnie jeśli jego weryfikacja będzie pozytywna, zostanie przekazany do Paryża do Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kolejny krok należy już stricte do UNESCO, które podejmie decyzję, czy Ciechocinek zostanie wpisany na listę. Miejmy nadzieję, że wszystko ułoży się zgodnie z planem i do 17 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce dołączy jeszcze stolica polskich kuracjuszy!