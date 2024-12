Leśnicy pozwalają na samodzielne wycinanie choinek. Trwa choinkobranie w Grodźcu

Jeśli jeszcze nie macie w domu choinki na święta, to koniecznie przyjedźcie do leśnictwa Grodziec koło Będzina. Tam leśnicy przygotowali 4 tysiące świątecznych drzewek. Można je samodzielnie wybrać w lesie i wskazać do ścięcia specjaliście, lub nawet ściąć samemu.

W tym roku plantacje choinek w Nadleśnictwie Siewierz będą otwarte dla mieszkańców regionu w dwa weekendy poprzedzające Święta Bożego Narodzenia, czyli w dniach: 14-15 oraz 21-22 grudnia.

Przygotowaliśmy 4 tysiące drzewek. Są to sosny i świerki. Mamy nadzieję, że wystarczy. Tłumy są ogromne. Nie spodziewaliśmy się, że kolejki do zakupu będą takie długie - mówi serwisowi ESKA.pl Sławomir Cichy, specjalista ds. komunikacji Nadleśnictwa Siewierz.

Jak informuje serwis ESKA.pl, choinkobranie w Grodźcu pierwszy raz organizowane było sześć lat temu. Początkowo nie cieszyło się wielkim powodzeniem. W tym roku jednak już od wczesnych godzin porannych pod leśniczówkę Grodziec podjeżdżają setki samochodów.

Cena choinek w leśnictwie Grodziec

Ceny choinek zaczynają się od 30 zł za drzewko o wysokości do 90 cm W tej cenie jest sosna czarna, sosna pospolita, świerk zwyczajny. Natomiast świerk kłujący kosztuje 40 zł. Drzewko o wysokości do 1,5 m kupimy już za 40 zł, a o wysokości do 2,5 m w cenie od 50 zł. To o wiele mniej niż w sklepach i na placach przed hipermarketami.

Leśnicy informują, że na życzenie klientów, istnieje możliwość pozyskania choinki z korzeniami z gruntu, ale nie zapewniają narzędzi i doniczek do ich przesadzenia. Trzeba je przywieźć ze sobą.

Plantacja w Będzinie-Grodźcu przy ul. Hutniczej będzie otwarta dla klientów w sobotę i niedzielę w godzinach 9.00-15.00. Dojazd DK 86 (gierkówką) ok. 20 km od Katowic.

W drugi weekend dodatkowa atrakcja: będzie można kupić ryby. Zostały zakontraktowane w Ekologicznym Gospodarstwie Rybackim Niemodlin na Opolszczyźnie, należącym do Lasów Państwowych.

