Pożar lokomotywy w Tychach. Ewakuacja około pasażerów

W środę, 23 lipca w Tychach, doszło do pożaru lokomotywy, który spowodował poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. Ogień pojawił się w okolicy ulicy Jeżynowej, co zmusiło służby do natychmiastowej akcji. Jak informuje śląska policja, z pociągu ewakuowano około 100 pasażerów. Z relacji służb wynika, że w zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.

- Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji, nikt nie odniósł obrażeń – czytamy w komunikacie.

Na miejscu zdarzenia pracują liczne jednostki straży pożarnej, policja oraz prokurator, którzy ustalają przyczyny pojawienia się ognia.

Komunikacja zastępcza dla podróżnych

W związku z zablokowanym ruchem kolejowym, dla pasażerów uruchomiono komunikację zastępczą. Szczegółowe informacje na temat alternatywnych połączeń można uzyskać na dworcach oraz na stronach internetowych przewoźników.

Służby apelują o zachowanie ostrożności w rejonie zdarzenia. Nie jest znany termin zakończenia utrudnień związanych z pożarem lokomotywy, dlatego warto śledzić komunikaty i planować podróż z uwzględnieniem możliwych opóźnień.