Łowcy cieni zatrzymali w Chorwacji zabójcę z Bielowicka? Ciało było zakopane w ziemi

Poszukiwany za uprowadzenie i zabójstwo. Gangster ze Śląska zatrzymany w Chorwacji

Mateusz J. ps. "Matys" był poszukiwany listem gończym wydanym na wniosek śledczych ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. "Matys" był poszukiwany w związku z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej, ale też w związku z porwaniem i pozbawieniem wolności i zabójstwem. Łowcy cieni z CBŚP namierzyli go w Chorwacji. Tam został zatrzymany przez miejscowych funkcjonariuszy. Według nieoficjalnych informacji, to on ma stać za zbrodnią w Bielowicku. W marcu policja odnalazła tam ciało mężczyzny, który był przed śmiercią torturowany, następnie zastrzelony. Jego ciało spakowano do beczki i zakopano.

Za zbrodnią mają stać gangsterzy handlującymi narkotykami i dopalaczami, którzy siłowo przejęli rynek po zatrzymanych w 2022 roku pseudokibiców GKS-u z Jastrzębia-Zdroju. Owczarnia, jak informuje "Gazeta Wyborcza" miała być "katownią" gangsterów. W skład gangu wchodzili mieszkańcy z Czechowic-Dziedzic i Jastrzębia-Zdroju. Jak informuje GW, część z gangsterów była bezrobotna, niektórzy pracowali na budowach i w barach. Zarabiali także na prostytucji. Według doniesień GW, nakłaniali do płatnego seksu kobiety uzależnione od dopalaczy. Kobiety miały świadczyć usługi w Czechowicach-Dziedzicach.

W owczarni w Bielowicku, gangsterzy mieli się rozprawiać z tymi, którzy nie chcieli się rozliczyć za towar.

