Makabryczny wypadek w kopalni w Wiśle! Lądował śmigłowiec. Internauta pisze, że "kasa najważniejsza" [ZDJĘCIA]

Operator koparki został ranny w wyniku wypadku, do którego doszło w poniedziałek, 11 grudnia, w Kopalni Surowców Skalnych w Wiśle. Jak informują strażacy, po godz. 13 otrzymali oni informację, że połowę kabiny pojazdu, w której przebywał mężczyzna, przysypały skały. Poszkodowany został stamtąd wyciągnięty, po czym śmigłowiec LPR przetransportował go do szpitala.