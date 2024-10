i Autor: pixabay.com

Jak do tego doszło?!

Malutki chłopczyk błąkał się po ulicach miasta! Uciekł z przedszkola w trakcie zajęć

Do zdarzenia doszło na początku października. To wtedy mieszkańcy Radlina zauważyli spacerującego po ulicach miasta 3-letniego chłopca. Jak się okazało, maluch uciekł z przedszkola w trakcie zajęć. Co zaskakujące w całej sprawie, opiekunki dopiero po dłuższym czasie zauważyły zniknięcie chłopca. Szczegóły podajemy poniżej!