Mężczyzna obcował z dziewczynką i namawiał ją do prostytucji. Czeka go szokująco niska kara

Wielokrotnie wykorzystywał dziewczynkę, namawiał ją też do prostytucji

W toku śledztwa, policjanci ustalili, że na przełomie 2019 i 2020 roku 31-letni mężczyzna wielokrotnie dopuścił się obcowania z dziewczynką, poniżej 15. roku życia. Dodatkowo dawał jaj różnego rodzaju narkotyki. W tym samym czasie wielokrotnie namawiał ją również do uprawiania prostytucji. W tym celu założył jej profil na portalu randkowym oraz pośredniczył w poszukiwaniu dla niej "chętnych" osób.

Sprawa ta początkowo była prowadzona przez częstochowską komendę. W listopadzie 2023 roku przejęli ją policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Policjanci ustalili, że mężczyzna odpowiadający za opisane przestępstwa ukrywa się przed organami ścigania w Danii. Tam miał być zatrudniony jako pracownik budowlany. Gdy śledczy uzyskali tę informację, zwrócili się o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz listu gończego za sprawcą. W międzyczasie nawiązali współpracę z duńską policją, która na wniosek katowickich policjantów, również włączyła się w tę sprawę i wykonywała niezbędne ustalenia.

W styczniu bieżącego roku mężczyzna wrócił do Polski i najprawdopodobniej ukrywa się na terenie częstochowskiego Rakowa. Skrupulatne działania śląskich „łowców głów” doprowadziły do ustalenia dokładnego adresu mężczyzny, a w efekcie – do jego zatrzymania.

Policjanci zapukali do jego drzwi pod koniec stycznia. 31-latek był bardzo zaskoczony wizytą mundurowych. Podczas zatrzymania nie stawiał oporu. Mężczyzna trafił już do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 2 lata i 7 miesięcy - taką karę pozbawienia wolności zasądził wobec niego częstochowski sąd.

