Szokujące informacje o biskup Paulinie. Nie uwierzycie, czym zajmuje się po godzinach!

Biskup Paulina ma niezwykłą pasję. To jej drugi zawód!

- Chciałabym wsłuchiwać się w potrzeby ludzi w czasach trudności gospodarczych, współpracować z partnerami ekumenicznymi i międzywyznaniowymi w naszej wspólnej pracy – wyznała pierwsza polska biskupka Kościoła luterańskiego, Paulina Hławiczka-Trotman, podczas ceremonii konsekrowania w Wielkiej Brytanii, która odbyła się 20 stycznia. Kobieta ma 41 lat i pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego. Jest absolwentką Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Na duchowną luterańską została wyświęcona w Nottingham, w 2015 r. W Polsce wówczas było to niemożliwe (taka możliwość została wprowadzona dopiero w 2022 roku). We wrześniu 2023 roku została wybrana na biskupa. Okazuje się, że oprócz tego, świeżo upieczona biskup Paulina jest również... śpiewczką!

- W naszym układzie kościelnym księża muszą być dwuzawodowi, ponieważ Kościół nie jest w stanie nas utrzymać. Nie śpiewam oczywiście co tydzień, nie ma takiej możliwości, ale mam rocznie kilka większych koncertów, recitali lub funkcji wokalnych. Staram się to utrzymać ze względów zarobkowych, ale również dla samej siebie, bo kocham śpiewanie i jestem wdzięczna Bogu, że pozwolił mi studiować śpiew. Wykorzystuję dużo muzyki kościelnej i religijnej w moim repertuarze. Moje śpiewanie jest też potrzebne w kościele, gdzie przecież musimy służyć głosem. Te dwa aspekty mojego życia – religia i śpiew - łączą się bezsprzecznie. Ogranicza mnie tylko napięcie czasowe, pośpiech, to jest niestety trudna rzecz, ale jest we mnie dużo wdzięczności, że mogę tymi dwiema drogami podążać - zdradziła w wywiadzie dla portalu slazag.pl biskup Paulina.

