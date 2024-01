Historyczna chwila dla Kościoła. Piękna Paulina została biskupem

Paulina Hławiczka-Trotman pierwszą biskupką z Polski

Uroczysta ceremonia odbyła się w sobotę, 20 stycznia, w anglikańskim kościele Marii Panny w Nottingham. Nabożeństwo konsekracji odprawił biskup, ks. Tor Jørgensen.

Jeffrey Trinklein, przewodniczący Luterańskiego Kościoła w Wielkiej Brytanii (LCiGB), skomentował: - Jesteśmy podekscytowani faktem, że biskup Paulina został wybrany na biskupa Luterańskiego Kościoła w Wielkiej Brytanii. Jej międzynarodowe pochodzenie doskonale pasuje do naszego Kościoła, ponieważ pochodzimy z tak wielu miejsc. Jest również dobrze znana Kościołowi anglikańskiemu i ma głębokie powiązania z programem duszpasterskim Uniwersytetu w Nottingham. Jesteśmy bardzo wdzięczni za posługę biskupa Tora w ciągu ostatnich kilku lat i nie możemy się doczekać, aż biskup Paulina poprowadzi LCiGB na jej przyszłej drodze.

Podczas uroczystości podkreślono pochodzenie Polki. - Wywodzi się z tradycji wschodnioeuropejskiej mniejszości luterańskiej. Wykazała się indywidualną odwagą i uczciwością, podążając za swoim powołaniem do bycia wyświęconym duchownym, choć w jej własnym kościele nie było to jeszcze możliwe – dodał biskup Tor Jørgensen.

- Chciałabym wsłuchiwać się w potrzeby ludzi w czasach trudności gospodarczych i współpracować z partnerami ekumenicznymi i międzywyznaniowymi w naszej wspólnej pracy – przyznała pierwsza polska biskupka.

Dodajmy, że ks. radca Paulina Hławiczka-Trotman ma 41 lat. Pochodzi z Ustronia. Jest absolwentką Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Na duchowną luterańską została wyświęcona w Nottingham, w 2015 r. W Polsce wówczas było to niemożliwe (taka możliwość została wprowadzona dopiero w 2022 roku). We wrześniu 2023 roku została wybrana na biskupa. Oficjalnie stało się to w minioną sobotę, również w Nottingham.