Miał paść ofiarą jako dziecko. Po latach zgłosił sprawę dotyczącą znanego duchownego

Martyna Urban
Martyna Urban
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-06-16 8:14

Archidiecezja katowicka poinformowała o powołaniu specjalnego zespołu, którego zadaniem jest historyczne zbadanie zgłoszenia dotyczącego domniemanego wykorzystania seksualnego przez zmarłego w 2018 roku bp. Gerarda Bernackiego, byłego biskupa pomocniczego archidiecezji. Zespół analizuje dokumenty i zbiera relacje osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności sprawy.

Ksiądz
Autor: Strong Pictures/ Shutterstock

Biskup wykorzystywał seksualnie dzieci? Powołano specjalny zespół

Metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski powołał zespół, którego zadaniem jest wyjaśnienie okoliczności zgłoszenia dotyczącego możliwego wykorzystania seksualnego przez zmarłego bp. Gerarda Bernackiego. Jak przekazał rzecznik archidiecezji ks. Rafał Skitek, decyzję o utworzeniu zespołu podjęto 1 kwietnia 2026 roku po przyjęciu zawiadomienia dotyczącego domniemanego przestępstwa.

Celem działań jest historyczne zbadanie sprawy, ponieważ zgodnie z przepisami kościelnymi nie może zostać wszczęte postępowanie kanoniczne wobec osoby zmarłej. Zespół ma zebrać dostępne materiały, przeanalizować dokumentację oraz wysłuchać osób, które mogły zostać skrzywdzone lub posiadają wiedzę istotną dla sprawy.

W skład zespołu weszli m.in. specjaliści z zakresu prawa kanonicznego oraz ochrony dzieci i młodzieży. Jak zaznaczyła archidiecezja, każda osoba, która zdecyduje się na kontakt z zespołem, zostanie wysłuchana z szacunkiem, z poszanowaniem jej prywatności i bezpieczeństwa.

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Zgłoszenie dotyczy wydarzeń sprzed 40. lat

Według ustaleń Onetu zgłoszenie, które wpłynęło do kurii w lutym br., dotyczy wydarzeń z 1985 roku. Zgłaszający twierdzi, że do molestowania seksualnego przez ówczesnego ks. Bernackiego miało dochodzić kilkukrotnie na terenie plebanii kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach po zakończeniu wizyt duszpasterskich.

Kuria podkreśliła, że ze względu na dobro osób zgłaszających się oraz konieczność zachowania rzetelności prowadzonych działań zespół nie będzie komentował przebiegu swoich prac. Wyniki historycznego badania sprawy mają zostać przedstawione po zakończeniu jego działalności. 

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