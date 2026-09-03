Nagie 2-latki i 3-latki biegały przy drodze krajowej nr 78. Przechodnie wezwali policję

Mrożąca krew w żyłach sytuacja wydarzyła się we wtorek, 1 września, na terenie powiatu zawierciańskiego. Uwagę przechodniów zwróciło dwoje małych dzieci w wieku 2 i 3 lat, które samotnie, bez żadnych ubrań poruszały się tuż przy bardzo ruchliwej drodze krajowej nr 78. Dorośli natychmiast zareagowali, okrywając zmarznięte maluchy i wzywając na miejsce funkcjonariuszy.

Policjanci błyskawicznie nawiązali kontakt z dziećmi, dzięki czemu udało się ustalić, z którego budynku wyszły. Mundurowi udali się pod wskazany adres na parterze, jednak drzwi wejściowe okazały się zamknięte, a z wnętrza nikt nie odpowiadał. W obawie o życie i zdrowie lokatorów funkcjonariusze weszli do środka przez uchylone okno.

Rodzice z powiatu zawierciańskiego byli pijani. Otrzeźwiała ich dopiero policja

Widok w mieszkaniu zszokował policjantów. Na miejscu przebywali rodzice dwójki uciekinierów, a także ich najmłodsza, roczna pociecha. Szybko wyszło na jaw, dlaczego 2-latek i 3-latek bez problemu opuścili lokal. Zarówno matka, jak i ojciec byli pod wpływem alkoholu. Wynik badania ojca wyniósł 0,21 mg/l, natomiast stężenie alkoholu u matki było zdecydowanie wyższe i osiągnęło poziom 0,89 mg/l.

Do mieszkania zadysponowano zespół ratowników medycznych, ale na szczęście żadne z dzieci nie musiało zostać przewiezione do szpitala. Cała trójka rodzeństwa trafiła pod tymczasową opiekę babci.

Nieodpowiedzialni rodzice zostali zatrzymani. Obecnie toczy się postępowanie, które ma wyjaśnić okoliczności narażenia małoletnich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za ten czyn grożą im poważne konsekwencje z art. 160 § 2 Kodeksu karnego.