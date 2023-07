Spadł do jeziora z 10 metrów. Potworny wypadek spadochroniarza na Żywiecczyźnie

Międzybrodzie Bialskie. Spadochroniarz upadł z wysokości

Jak udało nam się ustalić, 45-latek uczestniczył w skokach zorganizowanych przez bielski aeroklub we wtorek, 18 lipca. Około godz. 19.00 doszło do groźnego wypadku. - Z nieznanych na ten moment przyczyn mężczyzna wypiął się prawdopodobnie za wcześnie z uprzęży i spadł z wysokości 10 metrów do jeziora - mówi nam asp. szt. Mirosława Piątek z KPP w Żywcu. Poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Był nieprzytomny. Jego stan jest poważny. Ustalanie okoliczności zdarzenia trwa.

