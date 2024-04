Mieszkańcy Katowic zdecydowali! Kto prezydentem miasta? Pierwsze wyniki sondaży

Wybory samorządowe 2024. Tak głosowali mieszkańcy woj. śląskiego do godz. 17

Wybory samorządowe 2024. Kto prezydentem Katowic? Pierwsze wyniki sondaży

Wybory samorządowe rozpoczęły się w niedzielę, 7 kwietnia o godz. 7.00. Głosowanie zakończyło się o godz. 21.00. W Katowicach o urząd prezydenta ubiegało się pięciu kandydatów. Wśród nich jest obecny włodarz miasta Marcin Krupa. Z pierwszych, sondażowych wyników wyborów wynika, że katowiczanie zaufali dotychczasowemu prezydentowi i chcą, by rządził on miastem przez kolejną kadencję. Oto sondażowe wyniki uzyskanie przez kandydatów na prezydenta Katowic przygotowane przez firmę Ipsos:

Marcin Krupa - 66,5 proc.

Leszek Piechota - 9,7 proc.

Marek Strzałkowski - 7,3 proc.

Jacek Budniok - 7,1 proc.

Dawid Durał - 9,4 proc.

Czy w Katowicach będzie druga tura wyborów?

Jeśli wyniki sondażowe zostaną potwierdzone przez Państwową Komisję Wyborczą, to w Katowicach nie odbędzie się druga tura wyborów samorządowych. Przekroczenie przez Marcina Krupę progu 50 proc. głosów oznacza, że to właśnie on będzie sprawował urząd prezydenta Katowic w trakcie kolejnej, pięcioletniej kadencji samorządu.