Tragiczny wypadek na DK86 w Tychach. Nie żyje motocyklista

To jeden z pierwszych w tym sezonie śmiertelnych wypadków motocyklistów na drogach woj. śląskiego. Wstępne ustalenia wskazują, że jadący od strony Katowic motocyklem 43-letni tyszanin na zjeździe z DK86 w stronę centrum Tychów nie dostosował prędkości do warunków i utracił panowanie nad pojazdem. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować.

Po wypadku zamknięty został zjazd z DK86 w ul. Katowicką. Dojazd do Tychów jest możliwy wszystkimi kolejnymi zjazdami. Na trasie DK86 ruch nie został zakłócony.

Śląscy policjanci apelują o ostrożną jazdę. Jak informują, wyższa temperatura i słoneczne dni sprawiły, że na drogach pojawili się miłośnicy jednośladów. Na patrole motocyklowe wyruszyli też m.in. funkcjonariusze z Rybnika.

„Zwłaszcza na początku sezonu w niektórych miejscach na drodze może leżeć piasek. Kierowcy samochodów dopiero przyzwyczajają się do większej liczby jednośladów na drodze. To wszystko w połączeniu z brakiem należytej ostrożności i wyobraźni wszystkich uczestników ruchu drogowego może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych zdarzeń” - przestrzegają rybniccy policjanci.

„Dlatego apelujemy do kierujących samochodami, aby zwracali szczególną uwagę na motocyklistów i spoglądali w lusterko. Z kolei kierującym jednośladami przypominamy, aby pamiętali o podstawowych zasadach bezpiecznej jazdy. W szczególności apelujemy, aby unikali brawurowej jazdy i stosowali się do ograniczeń prędkości” - podkreślają policyjni motocykliści. - „Przypominamy również, że jazda motocyklem wymaga nie tylko zdrowego rozsądku i umiejętności, ale i posiadania odpowiednich uprawnień do kierowania”.