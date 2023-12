43-latka pastwiła się nad psem, wcześniej go adoptowała. [DRASTYCZNE ZDJĘCIA]

SZOKUJĄCE SZCZEGÓŁY

Miłośniczka zwierząt pastwiła się nad psem, wcześniej go adoptowała. [DRASTYCZNE ZDJĘCIA]

To, co zrobiła 43-letnia kobieta, jest przerażające i nie mieści się w głowie. Najpierw zaadoptowała psa, a potem doprowadziła go do tak tragicznego stanu, że zwierzęciu widać było wszystkie kości. O sytuacji czworonoga powiadomiła schronisko obca osoba, która przywiozła tam wychudzonego psa. Pracownicy azylu dla zwierząt o zajściu poinformowali policjantów. Suczka dochodzi teraz do siebie, a kobiecie grozi kara do 3 lat więzienia.