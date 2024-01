Na Jasnej Górze pomodlą się za Wąsika i Kamińskiego. To "uwolnieni bohaterowie"?

Kamiński i Wąsik wyszli z więzienia

Do dwóch razy sztuka - tak zapewne pomyślał prezydent Andrzej Duda, gdy 23 stycznia ponownie ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Politycy trafili to zakładów karnych na początku stycznia wskutek prawomocnego wyroku sądu. Za nadużywanie władzy, którego dopuścili się jako szefowie CBA, powinni spędzić dwa lata za kratkami.

Ale zaraz po przekroczeniu murów więziennych - Kamiński trafił do Radomia, Wąsik do zakładu w Przytułach Starych - oboje rozpoczęli strajki głodowe, a zmartwione żony umówiły się na audiencję w Pałacu Prezydenckim. Kilka godzin później równie zmartwiony prezydent ogłosił, że ma zamiar rozpocząć procedurę ułaskawiania.

Finał tej historii nastąpił we wtorek 23 stycznia, gdy po dwóch tygodniach za kratami, Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński wyszli na wolność.

Na Jasnej Górze będą się modlić za Wąsika i Kamińskiego

Mnóstwo komentatorów sceny politycznej, internautów, prawników, dziennikarzy, polityków, wszelkiej maści ekspertów i zwykłych, szarych obywateli uważa, że ułaskawienie kolegów z partii przez prezydenta Dudę to skandal.

Tymczasem w środowisku Prawa i Sprawiedliwości trwa fiesta. Politycy tej strony od samego początku protestowali przeciwko decyzji sądu twierdząc, że Kamiński i Wąsik zostali skazani za "walkę z korupcją" i są de facto "więźniami politycznymi Tuska".

Sukces "prawa łaski" oblewają sami zainteresowani, ich rodziny oraz sympatycy partii. Oblewać go będą również wierni w najświętszym z polskich miast. W sobotę 27 stycznia o godz. 13:00 w kaplicy św. Jana Pawła II na Jasnej Górze zostanie odprawiona msza święta w intencji Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Informację tą potwierdził w rozmowie z nami Kustosz Jasnej Góry - poza fragmentem o "uwolnionych bohaterach", którą można znaleźć w Internecie. Tutaj nawiasem dodamy, że jakąś godzinę po telefonie do kustosza z Facebooka zniknęła informacja o tej konkretnej mszy świętej. Przypadek? Bardzo możliwe. Ale jak wiadomo w Internecie nic nie ginie i zdążyliśmy całość uwiecznić, a teraz publikujemy ją poniżej.

Wcześniej na Jasnej Górze odprawiono mszę w intencji uwolnienia Kamińskiego i Wąsika?

Co znamienne, kilka dni temu "Gazeta Wyborcza" informowała o mszy świętej na Jasnej Górze w intencji uwolnienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Sprawa ujrzała światło dzienne, gdy do Internetu trafiło zdjęcie świętego obrazka z potwierdzeniem zamówienia mszy.

O. Michał Bortnik, rzecznik prasowy Jasnej Góry, w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" przyznał, że zdjęcie w Internecie widział, ale nie ma żadnej pewności, czy zapisana informacja jest prawdziwa.

Niemniej, z pewnością jest to ciekawy zbieg okoliczności. Można by wręcz powiedzieć, że jeśli msza w intencji uwolnienia została odprawiona, to poskutkowała. Choć trudno stwierdzić, czyja łaska odegrała pierwsze skrzypce - Pana Boga czy Andrzeja Dudy.