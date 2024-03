Naga kobieta na oficjalnym profilu Piekar Śląskich! Jest komentarz wiceprezydenta

Zamordował żonę, bo chciała odejść do innego. Jej poćwiartowane ciało trzymał w szopie

Co tam się wydarzyło?

Afera w Piekarach Śląskich! Film z nagą kobietą na oficjalnym profilu miasta. Wiceprezydent komentuje!

Takiej afery w Piekarach Śląskich chyba jeszcze nie było. Na nobliwym zazwyczaj, oficjalnym Facebookowym profilu miasta ni stąd, ni zowąd pojawiła się jakaś goła pani! Skąd się tam wzięła? Najwyraźniej jacyś wredni hakerzy włamali się na profil miasta w mediach społecznościowych i postanowili zamieścić tam film z golaską o wypiętych pośladkach. Co na to obserwatorzy miejskiego profilu? Jedni mieszkańcy chwytają się za boki i piszą dowcipne komentarze, drudzy są oburzeni. Goła pani już zniknęła, ale niesmak pozostał. Co tam się wydarzyło?! Głos zabrał Krzysztof Turzański, wiceprezydent Piekar.

Część mieszkańców chce, by golaska z Facebooka kandydowała w wyborach!

"Mamy włamanie na fb miasta! Próbujemy rozwiązać problem, ale nie mamy dostępu do strony. Nie jestem w stanie każdemu z Państwa odpisać osobno. Mam nadzieję, że problem zostanie rozwiązany a służby znajdą odpowiedzialnych" - napisał Krzysztof Turzański, wiceprezydent Piekar Śląskich na swoim profilu na Facebooku. Teraz tajemniczej nieznajomej nie sposób już namierzyć na profilu Piekar, pozostały za to komentarze internautów. "Wasza kandydatka ma mój głos! Czy będzie też chodzić ze swoim programem po domach?" - zapytuje jakiś wyborca. "Bardzo podoba mi się forma komunikacji z obywatelami. Rozważam przeprowadzkę. Oby ten trend utrzymał się po wyborach" - dodaje ktoś inny.

Atak hakerski na konto facebook Miasto Piekary Śląskie https://t.co/lrFfIKCftF— Piekary Śląskie (@Piekary_Slaskie) March 19, 2024

