Nagi 18-latek leżał na jezdni w Katowicach. Nagle rzucił się na policjanta

Nagi 18-latek leżał na jezdni. Nagle zaatakował policjanta

Do niecodziennej i niebezpiecznej interwencji doszło w nocy z 29 na 30 sierpnia w Katowicach. Policjanci z Komendy Miejskiej otrzymali zgłoszenie dotyczące głośno zachowującego się, nagiego mężczyzny, który znajdował się przy ul. Lwowskiej w Katowicach.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Funkcjonariusze zastali 18-latka leżącego na jezdni. Sytuacja szybko zrobiła się bardzo nerwowa i niebezpieczna.

Mężczyzna na widok policjantów stał się agresywny. Nie wykonywał wydawanych poleceń, a w pewnym momencie uderzył jednego z funkcjonariuszy w twarz.

Policjanci musieli użyć środków przymusu bezpośredniego. Obezwładnili 18-latka z Ukrainy i go zatrzymali.

Agresywny 18-latek trafił do szpitala. Usłyszał zarzut

Ze względu na stan psychofizyczny mężczyzny na miejsce wezwano również Zespół Ratownictwa Medycznego. 18-letni obywatel Ukrainy został pod eskortą policjantów przewieziony do szpitala. Po przeprowadzeniu badań trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Następnego dnia usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Młody mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu.

To jednak nie koniec konsekwencji. Mężczyzna został również ukarany mandatami za wykroczenia, w tym nieobyczajny wybryk oraz wykroczenie w ruchu drogowym.

Policjanci skierowali ponadto do Straży Granicznej wniosek o wydalenie 18-latka z terytorium Polski. Postępowanie w tej sprawie nadal trwa.

Policja apeluje o rozwagę i reagowanie w sytuacjach, w których zachowanie innych osób może stanowić zagrożenie dla nich samych lub otoczenia. W przypadku niebezpiecznych i nieprzewidywalnych zdarzeń należy niezwłocznie powiadomić służby.