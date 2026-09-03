Pogoda w Katowicach: 4-6 września

Mieszkańcy Katowic w najbliższych dniach doświadczą dwóch różnych oblicz aury. Weekend zacznie się pochmurnie i deszczowo, co może wpłynąć na plany związane z aktywnością na świeżym powietrzu. Sytuacja zmieni się jednak diametralnie w niedzielę, która przyniesie dużo słońca i bezchmurne niebo.

Ciepły, ale deszczowy początek weekendu

Piątek, 4 września, będzie najcieplejszym dniem weekendu. Termometry w Katowicach pokażą w najcieplejszym momencie dnia nawet około 26 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 13 stopni. Niestety, letniej temperaturze towarzyszyć będzie duże zachmurzenie, a także opady deszczu. Wiatr powieje z prędkością około 5 m/s.

W sobotę pogoda będzie podobna, choć z pewnymi zmianami. Zrobi się nieco chłodniej, a maksymalna temperatura w ciągu dnia osiągnie około 22°C. Wciąż możliwe są słabe opady deszczu. Ten dzień będzie również najbardziej wietrzny – średnia prędkość podmuchów wzrośnie do blisko 6 m/s. Noc z soboty na niedzielę okaże się za to najcieplejsza, z temperaturą na poziomie 16 stopni.

Niedziela przyniesie przełom w pogodzie

Niedziela, 6 września, przyniesie oczekiwaną i dużą poprawę aury, stając się pogodowym przełomem tego weekendu. Niebo nad Katowicami całkowicie się wypogodzi i będzie bezchmurne. Co ważne, prognozy nie przewidują żadnych opadów. Będzie to jednak najchłodniejszy dzień, z temperaturą maksymalną dochodzącą do około 20 stopni Celsjusza. Wiatr wyraźnie osłabnie, wiejąc z prędkością około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Katowicach przy takiej pogodzie?

Zmienna aura będzie wymagała elastyczności w planowaniu weekendu. Pochmurny i miejscami deszczowy piątek oraz sobota to dobry czas na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w galerii lub spotkania w kawiarniach. Z kolei słoneczna, choć chłodniejsza niedziela, stworzy idealne warunki do spędzenia czasu na zewnątrz. To doskonały moment na długi spacer po parku, wycieczkę rowerową czy po prostu relaks w promieniach słońca.

Dane pogodowe: OpenWeather