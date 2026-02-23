Najlepsze sushi w Katowicach – TOP 10 katowickich sushi

Najlepsza restauracja z sushi Katowice - LISTA
Gdy szukamy idealnego miejsca na elegancką kolację, niezobowiązujący lunch w nowoczesnym stylu, czy po prostu pragniemy rozkoszować się precyzyjnie przygotowanymi daniami kuchni japońskiej, często zadajemy sobie pytanie: gdzie jest najlepsza restauracja z sushi w Katowicach? Katowice oferują szeroki wachlarz lokali serwujących te delikatne rolki, od tradycyjnych sushi barów, po miejsca eksperymentujące z nowymi smakami i formami podania. Wybór odpowiedniego miejsca może być kluczowy dla udanego spotkania, czy to biznesowego, czy towarzyskiego, gwarantując niezapomniane wrażenia kulinarne.
- PINK SUSHI KATOWICE
- Adres: 3 Maja 30, 40-097 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Poszliśmy dzisiaj do Pink Sushi i naprawdę nam się podobało. Oryginalny pomysł na prezentację, atmosfera, rewelacja! Miła obsługa. Super! Po wizycie otrzymaliśmy prawdziwy ładunek pozytywnych emocji! Polecamy!"
- Susharnia Sushi Bar Katowice
- Adres: Rolna 20a, 40-555 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Najlepsze sushi w Katowicach. Chodzimy tu już od 4 lat. Kameralny, otwarty bar, domowa atmosfera i możliwość obserwowania pracy sushi masterów. Zawsze świeża, wysokiej jakości ryba (łosoś, tuńczyk), świetna obsługa i piękna prezentacja. Są też pozycje spoza menu — warto zapytać szefa (Polecam futomaki w tempurze, rolki z tatarem z przegrzebków). Przyjemne ceny. Dla nas to numer jeden w Katowicach — dojeżdżamy nawet z drugiego końca miasta aby tam zjeść ."
- Sakura Sushi Bar
- Adres: Mariacka 26, 40-014 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Jako osoba z branży gastronomicznej muszę przyznać, że Sakura Sushi Bar to prawdziwa petarda w Katowicach. Jakość serwowanego sushi jest wybitna: składniki są nienagannie świeże, a kompozycje cechuje precyzyjna technika i świetny balans smaków (tatar z łososia). Bez wątpienia to jedno z najlepszych doświadczeń sushi, jakie miałem na Śląsku. Równie mocno zachwyca obsługa. Zespół jest niezwykle profesjonalny, kompetentny i ma ten luz ktorego często brakuję, tworząc cudowną atmosferę, w której czujesz się zaopiekowany od pierwszej chwili. Spędziłem tam cudowny czas. Mocna rekomendacja dla każdego, kto ceni autentyczną, wysoką jakość i świetny serwis."
- KILOGRAM Sushi Katowice
- Adres: al. Wojciecha Korfantego 2, 40-004 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Jestem bardzo mile zaskoczona podejściem tej firmy.Poinformowałam że set który zamówiliśmy , jednak wolę więcej serku, po tym Pani odrazu zareagowała i zaproponowała spróbować inny set – i muszę przyznać, że był naprawdę przepyszny! Bardzo świeże składniki, starannie przygotowane i pięknie podane. Widać, że dla nich liczy się klient i satysfakcja z zamówienia. Takie podejście spotyka się naprawdę rzadko, dlatego z przyjemnością będę zamawiać ponownie i polecam każdemu, kto chce spróbować smacznych i dobrze przygotowanych sushi. Dziękuję raz jeszcze – na pewno wrócę i zachęcam innych, żeby też spróbowali!"
- Sushi Kyoto Altus
- Adres: Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "To miejsce to prawdziwa perełka! Jedliśmy wyśmienite sushi, pysznego burgera oraz obłędny czekoladowy fondant na deser, a całości dopełniła niezwykle miła i profesjonalna obsługa. Sama restauracja zachwyca wystrojem – jest śliczna, dopracowana w każdym detalu, a w tle słychać delikatną muzykę, która tworzy wyjątkowy klimat. Atmosfera jest ciepła, przyjemna i sprzyja spędzeniu czasu w spokojnym, relaksującym nastroju. Z całego serca polecam!"
- Mijuba Sushi Bar
- Adres: Dworcowa 2, 40-001 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Mijuba Sushi Bar to absolutnie wyjątkowe miejsce! Sushi było doskonałe ,świeże, perfekcyjnie przygotowane i po prostu przepyszne. Obsługa na najwyższym poziomie: kelnerzy super uśmiechnięci, mili i bardzo pomocni, dzięki czemu od pierwszej chwili można poczuć się swobodnie i komfortowo.Na szczególne wyróżnienie zasługuje pan w okularach, który nas obsługiwał ,pełen profesjonalizm, ogromna kultura osobista i szczery, naturalny uśmiech. Był niezwykle uprzejmy, uważny i pomocny, naprawdę czuliśmy się zaopiekowani. Widać, że wykonuje swoją pracę z pasją, a taka obsługa zostaje w pamięci na długo. Ogromny plus także za czystość, zwłaszcza w toaletach ,wszystko perfekcyjnie zadbane, co rzadko się zdarza i robi świetne wrażenie. Chcemy bardzo podziękować za pyszne sushi i wspaniałą atmosferę. Rzadko gdzieś wychodzimy z moją kobietą, ponieważ mamy chore dziecko, dlatego takie wyjścia są dla nas wyjątkowe. To było jedno z najlepszych naszych wyjść na sushi, a już wiemy, że swoje 5 lat związku z ogromną przyjemnością spędziliśmy właśnie tutaj. Z całego serca polecamy i na pewno wrócimy!"
- NICE sushi
- Adres: 1 Maja 37, 40-225 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Właśnie pierwszy raz odwiedziłam to miejsce. Przemiła obsługa. Sushi すし pyszne. Nie miałam pojęcia co bym chciała zamówić, więc Pan który stał za ladą powiedział, że coś skomponuje. Gorąco polecam."
- Tokio Sushi & Ramen
- Adres: Saint Etienne 6A, 40-232 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Jestem pod dużym wrażeniem. Kameralny, przytulny wystrój i bardzo miła obsługa. Na przystawkę spróbowaliśmy krewetek w tempurze, które były chrupiące i pyszne. Tradycyjne także pierożki gyoza. Następny był ramen (wulkan), który całkowicie mnie kupił. Na to danie chętnie wrócimy. Ostatnia część to oczywiście sushi - z mango, węgorzem i tempurą z dodatkiem pora. Wszystkie rodzaje mi smakowały. Do picia oczywiście herbata, która podano nam w żeliwnym imbryczku i malutkimi czarkami. Lubię bardzo taki klimat. Bardzo chętnie wrócimy z rodziną. Mogę z czystym sumieniem polecić."
- Yami Vegan Sushi & Ramen
- Adres: wejście od strony rzeki Rawy, Teatralna 12, 40-003 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Bardzo pyszne jedzonko, polecam!! Zamówiliśmy zestaw sushi, ramen i soikatsu, wszystko przeszło nasze oczekiwania! Obsługa też super miła."
- Hero Sushi - Katowice
- Adres: Plebiscytowa 12, 40-035 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Miły klimat. Lokal niewielki a ma kilka stolików do zjedzenia na miejscu. Zamówiliśmy zestaw halloween i kilka innych rollsów na wynos. Starannie wykonane dania, dobrze zapakowane i wszystko było ciepłe i pyszne po dowiezieniu do domu. Jadłem tam pierwszy raz ale gorąco mogę polecić jedzenie w tym lokalu. Więc... Gorąco Polecam!!!"