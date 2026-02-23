Najlepsze sushi w Katowicach – TOP 10 katowickich sushi

2026-02-23 15:12

Masz ochotę na wyborne sushi w Katowicach, ale gubisz się w gąszczu ofert? Idealne miejsce na kolację czy szybki lunch potrafi być wyzwaniem. Przygotowaliśmy listę, która ułatwi Ci wybór najlepszego sushi w mieście.

Najlepsza restauracja z sushi Katowice - LISTA

Gdy szukamy idealnego miejsca na elegancką kolację, niezobowiązujący lunch w nowoczesnym stylu, czy po prostu pragniemy rozkoszować się precyzyjnie przygotowanymi daniami kuchni japońskiej, często zadajemy sobie pytanie: gdzie jest najlepsza restauracja z sushi w Katowicach? Katowice oferują szeroki wachlarz lokali serwujących te delikatne rolki, od tradycyjnych sushi barów, po miejsca eksperymentujące z nowymi smakami i formami podania. Wybór odpowiedniego miejsca może być kluczowy dla udanego spotkania, czy to biznesowego, czy towarzyskiego, gwarantując niezapomniane wrażenia kulinarne.

  1. PINK SUSHI KATOWICE
    • Adres: 3 Maja 30, 40-097 Katowice
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Poszliśmy dzisiaj do Pink Sushi i naprawdę nam się podobało. Oryginalny pomysł na prezentację, atmosfera, rewelacja! Miła obsługa. Super! Po wizycie otrzymaliśmy prawdziwy ładunek pozytywnych emocji! Polecamy!"
  2. Susharnia Sushi Bar Katowice
    • Adres: Rolna 20a, 40-555 Katowice
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "Najlepsze sushi w Katowicach. Chodzimy tu już od 4 lat. Kameralny, otwarty bar, domowa atmosfera i możliwość obserwowania pracy sushi masterów. Zawsze świeża, wysokiej jakości ryba (łosoś, tuńczyk), świetna obsługa i piękna prezentacja. Są też pozycje spoza menu — warto zapytać szefa (Polecam futomaki w tempurze, rolki z tatarem z przegrzebków). Przyjemne ceny. Dla nas to numer jeden w Katowicach — dojeżdżamy nawet z drugiego końca miasta aby tam zjeść ."
  3. Sakura Sushi Bar
    • Adres: Mariacka 26, 40-014 Katowice
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Jako osoba z branży gastronomicznej muszę przyznać, że Sakura Sushi Bar to prawdziwa petarda w Katowicach. Jakość serwowanego sushi jest wybitna: składniki są nienagannie świeże, a kompozycje cechuje precyzyjna technika i świetny balans smaków (tatar z łososia). Bez wątpienia to jedno z najlepszych doświadczeń sushi, jakie miałem na Śląsku. Równie mocno zachwyca obsługa. Zespół jest niezwykle profesjonalny, kompetentny i ma ten luz ktorego często brakuję, tworząc cudowną atmosferę, w której czujesz się zaopiekowany od pierwszej chwili. Spędziłem tam cudowny czas. Mocna rekomendacja dla każdego, kto ceni autentyczną, wysoką jakość i świetny serwis."
  4. KILOGRAM Sushi Katowice
    • Adres: al. Wojciecha Korfantego 2, 40-004 Katowice
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Jestem bardzo mile zaskoczona podejściem tej firmy.Poinformowałam że set który zamówiliśmy , jednak wolę więcej serku, po tym Pani odrazu zareagowała i zaproponowała spróbować inny set – i muszę przyznać, że był naprawdę przepyszny! Bardzo świeże składniki, starannie przygotowane i pięknie podane. Widać, że dla nich liczy się klient i satysfakcja z zamówienia. Takie podejście spotyka się naprawdę rzadko, dlatego z przyjemnością będę zamawiać ponownie i polecam każdemu, kto chce spróbować smacznych i dobrze przygotowanych sushi. Dziękuję raz jeszcze – na pewno wrócę i zachęcam innych, żeby też spróbowali!"
  5. Sushi Kyoto Altus
    • Adres: Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "To miejsce to prawdziwa perełka! Jedliśmy wyśmienite sushi, pysznego burgera oraz obłędny czekoladowy fondant na deser, a całości dopełniła niezwykle miła i profesjonalna obsługa. Sama restauracja zachwyca wystrojem – jest śliczna, dopracowana w każdym detalu, a w tle słychać delikatną muzykę, która tworzy wyjątkowy klimat. Atmosfera jest ciepła, przyjemna i sprzyja spędzeniu czasu w spokojnym, relaksującym nastroju. Z całego serca polecam!"
  6. Mijuba Sushi Bar
    • Adres: Dworcowa 2, 40-001 Katowice
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Mijuba Sushi Bar to absolutnie wyjątkowe miejsce! Sushi było doskonałe ,świeże, perfekcyjnie przygotowane i po prostu przepyszne. Obsługa na najwyższym poziomie: kelnerzy super uśmiechnięci, mili i bardzo pomocni, dzięki czemu od pierwszej chwili można poczuć się swobodnie i komfortowo.Na szczególne wyróżnienie zasługuje pan w okularach, który nas obsługiwał ,pełen profesjonalizm, ogromna kultura osobista i szczery, naturalny uśmiech. Był niezwykle uprzejmy, uważny i pomocny, naprawdę czuliśmy się zaopiekowani. Widać, że wykonuje swoją pracę z pasją, a taka obsługa zostaje w pamięci na długo. Ogromny plus także za czystość, zwłaszcza w toaletach ,wszystko perfekcyjnie zadbane, co rzadko się zdarza i robi świetne wrażenie. Chcemy bardzo podziękować za pyszne sushi i wspaniałą atmosferę. Rzadko gdzieś wychodzimy z moją kobietą, ponieważ mamy chore dziecko, dlatego takie wyjścia są dla nas wyjątkowe. To było jedno z najlepszych naszych wyjść na sushi, a już wiemy, że swoje 5 lat związku z ogromną przyjemnością spędziliśmy właśnie tutaj. Z całego serca polecamy i na pewno wrócimy!"
  7. NICE sushi
    • Adres: 1 Maja 37, 40-225 Katowice
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Właśnie pierwszy raz odwiedziłam to miejsce. Przemiła obsługa. Sushi すし pyszne. Nie miałam pojęcia co bym chciała zamówić, więc Pan który stał za ladą powiedział, że coś skomponuje. Gorąco polecam."
  8. Tokio Sushi & Ramen
    • Adres: Saint Etienne 6A, 40-232 Katowice
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Jestem pod dużym wrażeniem. Kameralny, przytulny wystrój i bardzo miła obsługa. Na przystawkę spróbowaliśmy krewetek w tempurze, które były chrupiące i pyszne. Tradycyjne także pierożki gyoza. Następny był ramen (wulkan), który całkowicie mnie kupił. Na to danie chętnie wrócimy. Ostatnia część to oczywiście sushi - z mango, węgorzem i tempurą z dodatkiem pora. Wszystkie rodzaje mi smakowały. Do picia oczywiście herbata, która podano nam w żeliwnym imbryczku i malutkimi czarkami. Lubię bardzo taki klimat. Bardzo chętnie wrócimy z rodziną. Mogę z czystym sumieniem polecić."
  9. Yami Vegan Sushi & Ramen
    • Adres: wejście od strony rzeki Rawy, Teatralna 12, 40-003 Katowice
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "Bardzo pyszne jedzonko, polecam!! Zamówiliśmy zestaw sushi, ramen i soikatsu, wszystko przeszło nasze oczekiwania! Obsługa też super miła."
  10. Hero Sushi - Katowice
    • Adres: Plebiscytowa 12, 40-035 Katowice
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Miły klimat. Lokal niewielki a ma kilka stolików do zjedzenia na miejscu. Zamówiliśmy zestaw halloween i kilka innych rollsów na wynos. Starannie wykonane dania, dobrze zapakowane i wszystko było ciepłe i pyszne po dowiezieniu do domu. Jadłem tam pierwszy raz ale gorąco mogę polecić jedzenie w tym lokalu. Więc... Gorąco Polecam!!!"
