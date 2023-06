Straszna choroba zabrała Marcina. Policjanci w żałobie po śmierci kolegi

Zwłoki mężczyzny w Hubertusie. To zaginiony 29-letni Artur z Ustronia

Nie żyje policjant ze Śląska

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach poinformowała o śmierci 46-letniego stróża prawa. Aspirant Marcin Kosiński był policjantem Wydziału Ruchu Drogowego będzińskiej komendy. Zmarł w wyniku ciężkiej choroby. - Odchodząc tak wcześnie, pozostawił pogrążoną w smutku rodzinę i bliskich. Kierownictwo KWP w Katowicach oraz Kierownictwo, policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Będzinie składają rodzinie naszego Kolegi Marcina i jego bliskim najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia - napisali koledzy z pracy zmarłego policjanta.

Marcin Kosiński pracował w policji prawie 12 lat

Aspirant Marcin Kosiński był związany na początku swojej kariery z Oddziałem Prewencji Policji Katowicach. Po trzech latach przeniósł się do będzińskiego garnizonu, gdzie do samego końca służył w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. - Dał poznać się jako sumienny i bardzo pomocny policjant. Zawsze uśmiechnięty i gotowy do działania, służył swoją radą oraz doświadczeniem. W naszych sercach i pamięci trwać będzie na zawsze - wspominają mundurowi. Zmarły przepracował w policji niemal 12 lat.

Nabożeństwo pogrzebowe zostanie odprawione w czwartek 15 czerwca o godzinie 13.00 w Kościele Rzymskokatolickim pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi – Piaski.