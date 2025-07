Niezabezpieczone auto przejechało dwie kobiety! Szokujące sceny na szpitalnym parkingu. Jest nagranie

Niezabezpieczony samochód potrącił dwie kobiety, przejeżdżając po każdej z nich, na parkingu przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w sobotę, 12 lipca. Do zdarzenia doszło, gdy jedna z poszkodowanych zatrzymała się przed szlabanem i wysiadła, ale w tym czasie jej pojazd ruszył dalej. Kobieta próbowała wsiąść do auta, ale się przewróciła, a to po niej przejechało.

i Autor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju/Facebook Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju