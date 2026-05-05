Nocny pożar domu w Wiśle. Kobieta nie zdołała uciec przed żywiołem

Minionej nocy w jednym z domów jednorodzinnych w Wiśle pojawił się ogień, który doprowadził do śmierci 95-letniej seniorki.

Zanim na miejscu pojawiły się zastępy straży pożarnej, dwie osoby same wyszły na zewnątrz, a kolejnego mieszkańca uratowali funkcjonariusze policji.

Teraz śledczy pod nadzorem prokuratury będą ustalać, co dokładnie doprowadziło do tego dramatycznego zdarzenia.

Akcja ratunkowa w Wiśle. Ogień odciął drogę ucieczki 95-latce

Tuż przed godziną 1.00 w nocy wybuchł ogromny pożar w jednym z domów jednorodzinnych na terenie Wisły. W chwili pojawienia się ognia wewnątrz przebywały łącznie cztery osoby. Zanim na miejsce zdarzenia dotarły pierwsze jednostki ratownicze, dwójka domowników zdołała o własnych siłach opuścić zagrożoną strefę, skutecznie chroniąc się przed szalejącym żywiołem.

Jako pierwsi pod wskazany adres przybyli funkcjonariusze policji, którzy bez wahania ruszyli z pomocą. Dzięki ich błyskawicznej interwencji udało się bezpiecznie ewakuować kolejną osobę przebywającą w objętym pożarem obiekcie. Kiedy do akcji wkroczyli strażacy i rozpoczęli dogaszanie zgliszcz, wewnątrz budynku natrafiono na zwłoki 95-letniej seniorki. Przedstawiciele śląskiej policji zrelacjonowali przebieg tych dramatycznych wydarzeń.

- Policjanci zostali poinformowani o pożarze, który przed 1.00 w nocy wybuchł w jednym z domów jednorodzinnych w Wiśle. W budynku mieszkały 4 osoby. Dwie zdołały ewakuować się przed przyjazdem służb ratowniczych, a jedną wyprowadzili z budynku policjanci - przekazała policja.

Prokuratura zbada przyczyny nocnego pożaru w Wiśle

Służby zapowiedziały, że ostateczna przyczyna zgonu starszej kobiety zostanie oficjalnie potwierdzona po przeprowadzeniu zaplanowanej sekcji zwłok. Na terenie zniszczonej posesji pracują mundurowi z wydziału kryminalnego oraz wykwalifikowany technik, a wszelkie niezbędne czynności procesowe koordynuje miejscowy prokurator. Do prowadzonego postępowania włączono również biegłego z zakresu pożarnictwa, którego ekspertyza ma kluczowe znaczenie w ustaleniu źródła ognia i dokładnych okoliczności tragedii.

