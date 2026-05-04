Zobaczyliśmy grób Łukasza Litewki cztery dni po pogrzebie. Ocean zniczy i kwiatów. "Ślij mi czasem uśmiech z nieba"

Przemysław Gluma

2026-05-04 12:31

To, co zastaliśmy na cmentarzu cztery dni po pogrzebie Łukasza Litewki, trudno opisać słowami - prawdziwy ocean zniczy i kwiatów, który zdaje się nie mieć końca. Ludzie nieustannie przychodzą, zatrzymują się choć na chwilę, zapalają światło pamięci, składają kolejne wiązanki. Jeden szczegół poruszył nas do łez.

Przejmujący widok na grobie Łukasza Litewki

Obok grobu Łukasza Litewki nie da się przejść obojętnie. W przenośni i dosłownie, ponieważ znicze wylewają się na alejkę. Między wieńcami można dostrzec dziesiątki wstęg z poruszającymi słowami pożegnania: wyrazami wdzięczności, bólu i tęsknoty. Każdy napis to osobna historia, osobna relacja z człowiekiem, który żył dla innych. Jednak szczególnie zapadł nam w pamięć jeden, bardzo osobisty gest.

Wśród kwiatów znaleźliśmy list napisany dziecięcą ręką. Mała Laura zostawiła kilka prostych, ale niezwykle poruszających słów:

„Kochany Łukaszu, mam nadzieję, że dzięki Tobie ludzie będą lepsi. Ślij mi czasem uśmiech z nieba. Tęsknimy i kochamy. Laura”. 

Ten krótki list pokazuje, jak wielki wpływ miał na ludzi, nie tylko dorosłych, ale i dzieci, które dostrzegały w nim dobro i nadzieję.

Tłumy pożegnały Łukasza Litewkę

Pogrzeb Łukasza Litewki

Wspomnienie pogrzebu wciąż jest żywe. Były tłumy żałobników, łzy i przejmujące przemówienia przerywane oklaskami. Tak Polska żegnała człowieka, który odszedł zdecydowanie za wcześnie. W kościele panowała podniosła atmosfera, a słowa rodziców, pełne bólu, ale i dumy, na długo pozostaną w pamięci wszystkich obecnych.

- Choć dziś ból rozdziera duszę, wiemy, że zostawiasz coś bezcennego. Dobro, które będzie trwać. Opłakują Cię tysiące matek i ojców. Mamy nadzieję, że i dobry Bóg dostrzeże twoje uczynki, wybaczy Ci grzechy i uchyli dla Ciebie bramy do swojego królestwa. Synku drogi, spoczniesz obok dr Aleksandra Widery, pierwowzoru dr Tomasza Judyma, z "Ludzi Bezdomnych Żeromskiego". Tak wiele was łączy, w tak młodym wieku tak duży ciężar wzięliście na barki. Obaj tak młodo zmarliście. Choć mija 125 lat od jego śmierci, na jego grobie wciąż ktoś zapala znicze. Wierzymy w to, że gdy nas zabraknie, to dobrzy ludzie nie przejdą obok Ciebie obojętnie. - odczytano w liście.

Wieniec Dody na pogrzebie Łukasza Litewki
Jednym z najbardziej doniosłych momentów uroczystości było pośmiertnie odznaczenie Łukasza Litewki Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. To najwyższe uznanie dla jego działalności społecznej i ogromnego serca, jakie wkładał w pomoc innym. Poseł pomagał nie tylko zwierzętom, ale też osobom biednym i schorowanym. W trakcie swoich wielu zbiórek zebrał miliony złotych, dzięki czemu uratował niejedno życie.

