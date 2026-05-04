W Bytomiu, 18 kwietnia około godziny 17:35, mężczyzna stracił przytomność w autobusie linii 15 i dotychczas jej nie odzyskał.

Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, który ma 30-40 lat, około 175 cm wzrostu i tatuaż "OMERTA" na prawym ramieniu.

Kontakt z policjantami z bytomskiej komendy pod numerem telefonu 47 85 33 280.

Zasłabł w autobusie i do tej pory nie odzyskał przytomności. Kim jest ten mężczyzna?

18 kwietnia bieżącego roku, około godziny 17:35, na przystanku autobusowym w Miechowicach w Bytomiu rozegrał się prawdziwy dramat. Mężczyzna podróżujący autobusem linii 15, kursującym na trasie Zabrze Goethego – Bytom Dworzec, nagle utracił przytomność. Na miejsce natychmiast wezwano służby medyczne, które podjęły czynności ratunkowe. Niestety, mimo upływu czasu, stan mężczyzny pozostaje niezmieniony – do chwili obecnej nie odzyskał on świadomości.

Policja apeluje o pomoc: Kim jest mężczyzna, który zasłabł w autobusie?

W związku z niemożnością ustalenia tożsamości mężczyzny, Komenda Miejska Policji w Bytomiu zwróciła się z prośbą o pomoc do obywateli. Każda informacja, która mogłaby przyczynić się do zidentyfikowania poszkodowanego, jest niezwykle cenna. Policjanci opublikowali szczegółowy rysopis mężczyzny, licząc na to, że ktoś go rozpozna.

Rysopis mężczyzny:

Wiek: 30 - 40 lat

Wzrost: około 175 cm

Budowa ciała: szczupła

Włosy: krótkie, ciemne

Charakterystyczny tatuaż: Na prawym ramieniu mężczyzny znajduje się tatuaż z napisem „OMERTA”. To słowo oznacza "zmowę milczenia", będącą podstawą nieformalnego prawa mafii sycylijskiej.

Ubiór: W momencie zdarzenia mężczyzna ubrany był w czarną bluzę z kapturem, szare spodnie jeansowe oraz czarno-białe buty sportowe marki Nike.

Osoby, które rozpoznają wizerunek mężczyzny lub posiadają jakiekolwiek informacje, które mogłyby pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszone są o pilny kontakt z policjantami z bytomskiej komendy. Można to zrobić osobiście lub telefonicznie. Kontakt z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu możliwy jest pod numerem telefonu 47 85 33 280. Każdy sygnał, nawet ten pozornie nieistotny, może okazać się kluczowy w tej dramatycznej sprawie i pomóc rodzinie odnaleźć zaginionego bliskiego.