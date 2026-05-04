Stracił przytomność w autobusie i nikt nie wie, kim jest. Jego tatuaż nawiązuje do mafii

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-05-04 18:44

W Bytomiu mężczyzna podróżujący autobusem linii 15 nagle zasłabł. Od 18 kwietnia nie odzyskał przytomności, a jego tożsamość pozostaje nieznana. Policja z Bytomia wystosowała pilny apel do społeczeństwa.

Stracił przytomność w autobusie i nikt nie wie, kim jest. Jego tatuaż nawiązuje do mafii

i

Autor: Policja Bytom/ Materiały prasowe
  • W Bytomiu, 18 kwietnia około godziny 17:35, mężczyzna stracił przytomność w autobusie linii 15 i dotychczas jej nie odzyskał.
  • Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, który ma 30-40 lat, około 175 cm wzrostu i tatuaż "OMERTA" na prawym ramieniu.
  • Kontakt z policjantami z bytomskiej komendy pod numerem telefonu 47 85 33 280.

Zasłabł w autobusie i do tej pory nie odzyskał przytomności. Kim jest ten mężczyzna?

18 kwietnia bieżącego roku, około godziny 17:35, na przystanku autobusowym w Miechowicach w Bytomiu rozegrał się prawdziwy dramat. Mężczyzna podróżujący autobusem linii 15, kursującym na trasie Zabrze Goethego – Bytom Dworzec, nagle utracił przytomność. Na miejsce natychmiast wezwano służby medyczne, które podjęły czynności ratunkowe. Niestety, mimo upływu czasu, stan mężczyzny pozostaje niezmieniony – do chwili obecnej nie odzyskał on świadomości. 

Polecany artykuł:

Zobaczyliśmy grób Łukasza Litewki cztery dni po pogrzebie. Ocean zniczy i kwiat…

Policja apeluje o pomoc: Kim jest mężczyzna, który zasłabł w autobusie?

W związku z niemożnością ustalenia tożsamości mężczyzny, Komenda Miejska Policji w Bytomiu zwróciła się z prośbą o pomoc do obywateli. Każda informacja, która mogłaby przyczynić się do zidentyfikowania poszkodowanego, jest niezwykle cenna. Policjanci opublikowali szczegółowy rysopis mężczyzny, licząc na to, że ktoś go rozpozna.

Rysopis mężczyzny:

  • Wiek: 30 - 40 lat
  • Wzrost: około 175 cm
  • Budowa ciała: szczupła
  • Włosy: krótkie, ciemne
  • Charakterystyczny tatuaż: Na prawym ramieniu mężczyzny znajduje się tatuaż z napisem „OMERTA”. To słowo oznacza "zmowę milczenia", będącą podstawą nieformalnego prawa mafii sycylijskiej.
  • Ubiór: W momencie zdarzenia mężczyzna ubrany był w czarną bluzę z kapturem, szare spodnie jeansowe oraz czarno-białe buty sportowe marki Nike.

Osoby, które rozpoznają wizerunek mężczyzny lub posiadają jakiekolwiek informacje, które mogłyby pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszone są o pilny kontakt z policjantami z bytomskiej komendy. Można to zrobić osobiście lub telefonicznie. Kontakt z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu możliwy jest pod numerem telefonu 47 85 33 280. Każdy sygnał, nawet ten pozornie nieistotny, może okazać się kluczowy w tej dramatycznej sprawie i pomóc rodzinie odnaleźć zaginionego bliskiego.

GROB LUKASZA LITEWKI
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MĘŻCZYZNA
ŚLĄSKA POLICJA
TATUAŻ