Nowa linia tramwajowa w Katowicach zaraz zacznie działać. Wiadomo już, kiedy będą miały miejsce pierwsze kursy

Całość miała być gotowa w połowie tego roku. Wszystko się jednak opóźniła o parę miesięcy. Ale już w piątek, 22 grudnia, nowa linia tramwajowa wzdłuż ul. Grundmanna w Katowicach zacznie działać.

Tym odcinkiem będzie jeździł tramwaj linii numer 25. Jak informuje Zarząd Transportu Metropolitalnego będzie on kursowała w następującej relacji: Szopienice Pętla – Katowice Pl. Wolności – Katowice Grundmana – Park Śląski Wejście Główne.

Pierwszy kurs linii nr 25, w kierunku Stadionu Śląskiego w Chorzowie, ma się rozpocząć o godz. 5:02 na pętli w Szopienicach. Podróż zajmie nieco ponad trzy kwadranse. Na stacji "Park Śląski Wejście Główne" tramwaj powinien być ok. 5:48.

Z pierwszego nowego przystanku na ul. Grundmanna odjedzie on z kolei o 5:35, a chwilę później zatrzyma się jeszcze na przystanku "Grundmanna Office Park". Potem przejedzie nad DTŚ i będzie zatrzymywał się na tych samych przystankach, co inne tramwaje, którymi możemy podróżować do Chorzowa czy Bytomia.

W dni robocze, między 5 rano a 19, tramwaj będzie kursował co 15 minut. Później co pół godziny. Podobnie będzie w weekendy oraz w święta.

Jest to pierwsza wybudowana w Katowicach linia tramwajowa od 1947 roku. Wówczas przedłużono linię z Parku Kościuszki aż do Brynowa.