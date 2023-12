Makabra na DK1 w Czechowicach-Dziedzicach. Z trumny wypadły zwłoki

PRZEZ FIRANKI DO ARESZTU

Do zdarzenia doszło we wtorek 19 grudnia na drodze krajowej nr 1 w rejonie skrzyżowania z ulicą Legionów w Czechowicach-Dziedzicach. Kierowca samochodu dostawczego najechał na tył jadącej przed nim ciężarówki.

Na miejsce zadysponowano służby ratunkowe. Policjantom, którzy wzięli udział w akcji, ukazał się makabryczny widok. Na pokładzie dostawczaka znajdowała się trumna, która po wpływem siły uderzenia uległa rozszczelnieniu i do strefy ładunkowej wypadły zwłoki.

Okazało się, że 29-letni kierowca to pracownik firmy zajmującej się międzynarodowym transportem zwłok. W momencie kraksy wiózł trumnę z Bratysławy do Chrzanowa. Niestety, nie mógł kontynuować podróży, ponieważ jego samochód dostawczy uległ zniszczeniu i nie nadawał się do dalszej jazdy.

Na miejsce przyjechał karawan z Chrzanowa, który podmienił trumnę na nową i dowiózł ciało zmarłego do celu. Tymczasem 29-latek został przetransportowany do szpitala. Na szczęście nie doznał poważniejszych obrażeń. Policjanci ukarali go mandatem za spowodowanie zdarzenia drogowego.