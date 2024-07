i Autor: Mapy Google/ Śląska Policja

Ustalenia śledczych

Nowe fakty w sprawie Jacka Jaworka. Są wyniki sekcji zwłok, wiadomo jak zginął mężczyzna

Od kilku dni Dąbrowa Zielona, nie schodzi z czołówek gazet i relacji telewizyjnych. W piątek, 19 lipca znaleziono tam ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy. Według nieoficjalnych informacji, to poszukiwany od trzech lat Jacek Jaworek. W Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, we wtorek, 23 lipca przeprowadzono sekcję znalezionego ciała. Super Express jako pierwszy poinformował o jej wynikach.