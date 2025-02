Oglądał filmy pornograficzne i onanizował się przed szkołą

Mieszkańcy w szoku po zatrzymaniu trenera Czarnych Sosnowiec. "Był oddany temu co robił"

Zatrzymywał się pod szkołami, oglądało porno i się onanizował

Informacja o mężczyźnie, który miał parkować szczególnie w rejonie jednej z żorskich szkół podstawowych, bardzo szybko obiegła socjal media, a także szkolne komunikatory. Według zgłoszenia mężczyzna w swoim samochodzie odtwarzał filmy pornograficzne i częściowo rozebrany miał się onanizować.

"Docierają do nas sygnały, że na terenie Żor grasuje pedofil, podjeżdża w okolice szkół, obserwuje dzieci. Prawdopodobnie przemieszcza się starym BMW. Mężczyzna jest znany policji. Do tej pory nie mieliśmy sygnałów, aby pojawiał się w okolicach naszej szkoły. Jednak musimy zachować czujność" - brzmi komunikat dyrekcji jednej z żorskich szkół, który trafił zarówno do rodziców, jak i nauczycieli.

Informacja obiegła również mieszkańców i rodziców, którzy wyczulili swoje pociechy. Policjanci przeprowadzili wnikliwą analizę, w tym przesłuchania świadków. 52-letni mężczyzna, mieszkaniec Rybnika, został zatrzymany przez policję w sobotę, 8 lutego.

- 52-letni, wcześniej nienotowany rybniczanin przyznał się do zarzucanych mu czynów, odpowie m.in. za prezentowanie treści pornograficznych narzucając ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3 - informuje żorska policja.

Policjanci apelują również, by nie bagatelizować tego typu sytuacji i niezwłocznie informować policję i dyrekcję szkoły.

Wyrok ws. ojca pedofila. Sędzia podała szczegóły obrzydliwych czynów