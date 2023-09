i Autor: Magdalena Palowska-Trzebuniak

Grzybobranie 2023

Oto mistrzowie Śląska w grzybobraniu! Wrócili z lasu z pełnymi koszykami

O randze rybnickiego Wielkiego Grzybobrania świadczy fakt, że co roku na początku września do Golejowa zjeżdżają się mistrzowie Polski, Europy, a nawet świata w tej dyscyplinie. W tym roku do rywalizacji stanęło prawie 60 grzybiarzy, którzy łącznie wynieśli z lasu ponad 20 kilogramów grzybów. Kto okazał się tegorocznym mistrzem?