Pasażer zmarł w samolocie. Tragedia podczas lotu do Katowic

Pasażer zmarł podczas lotu samolotem do Katowic

O tym tragicznym zdarzeniu informuje RMF FM. Jak czytamy, samolot Polskich Linii Lotniczych LOT z Rodos do Katowic lądował awaryjnie w Bukareszcie. Powodem była śmierć jednego z pasażerów. Rozgłośnia podaje, że uczestnik lotu nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Niestety, pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie udało się go uratować. Po wylądowaniu w Bukareszcie prowadzone były działania pod nadzorem prokuratora. Zaraz po nich samolot ma kontynuować lot do Katowic. RMF podaje, że do stolicy Rumunii udała się dodatkowa załoga pilotów.

