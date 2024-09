Kosmiczna willa na dachu bloku. Absurdalny pomysł niemieckiego detektywa, który stał się rzeczywistością

Symbolem architektonicznej fantazji przez lata w Polsce była willa na dachu, którą można było podziwiać w Jastrzębiu-Zdroju. Za jej powstanie odpowiadał detektyw Jerzy Godlewski, który w 1994 roku kupił w mieście mieszkania. Mężczyzna na co dzień pracował w Hamburgu, lecz chętnie wracał do Polski i próbował swoich sił w różnych branżach.

W latach 90. na jego zlecenie na dachu bloku nadbudowano kilka nietypowych pięter, na których można było znaleźć taras, drzewa, ogrody czy nawet miejsce na ogromne akwarium. W planach był także m.in. basen, osobny ogród dla zwierząt i lądowisko dla helikopterów, lecz - na szczęście - nie doszło do stworzenia owych części willi.

Cała budowla nigdy nie została dopuszczona do użytkowania, więc detektyw nie miał możliwości mieszkania w swojej nadbudówce. Mimo to dwa piętra pod nią miał lokum, gdzie chętnie przyjmował gości, których równie chętnie oprowadzał po najwyższych częściach bloku. Ostatecznie w 2019 roku zdecydowano jednak o rozbiórce willi.

Kosmiczna nadbudowa z Jastrzębia-Zdroju musiała zniknąć

Choć o rozbiórce zadecydowano w 2019 roku, faktyczne działania podjęto dopiero przed kilkoma tygodniami. Okazuje się bowiem, że pierwsze prace rozbiórkowe ruszyły z końcem czerwca 2024 roku i to właśnie wtedy budynek ze względów bezpieczeństwa musieli opuścić mieszkańcy, którym zaoferowano lokale zastępcze.

Na pierwszy ogień idzie ta część, gdzie nie było dachu, a konstrukcja jest stalowa (segment A). Jest w gorszym stanie technicznym. Tam, gdzie dach został i jest nadbudowa, rozbiórka będzie w kolejnym etapie - informował w czerwcu Arkadiusz Gromotka, prezes Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śląskim.

Co ciekawe, dopiero po wielu latach okazało się, iż projekty, opinie czy ekspertyzy, na mocy których powstała willa, były sfałszowane. Sprawa oczywiście trafiła do sądu, a zarzuty postawiono czterem osobom. Jak widać więc, cała historia willi na dachu jest zarówno zawiła, interesująca jak i pełna tajemnic.