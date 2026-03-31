Perła Górnego Śląska ukryta w cieniu wielkich miast. To miejsce zachwyca turystów

Bieruń to prawdziwa perła Śląska. Niezwykła historia i architektura miasta

Chociaż historyczne zapiski z 1376 roku wspominają o osadzie po raz pierwszy, rzeczywiste początki zamieszkiwania tych ziem sięgają X i XI stulecia. W tamtych czasach funkcjonował tutaj gród obronny, który strzegł bezpieczeństwa wędrownych kupców, a do dzisiaj przetrwał po nim jedynie kopiec zwieńczony urokliwą kapliczką z XIX wieku. Prawa miejskie nadał miejscowości książę Jan II Żelazny w 1387 roku, jednak późniejsze losy tego ośrodka były niezwykle burzliwe. Przechodził on z rąk śląskich Piastów pod czeskie panowanie, by w 1743 roku trafić w granice Prus i utracić swój miejski status, który przywrócono dopiero w 1865 roku. Warto dodać, że w okresie powojennym, między 1973 a 1991 rokiem, Bieruń funkcjonował zaledwie jako jedna z dzielnic Tychów, by ostatecznie wybić się na niepodległość ponad trzydzieści lat temu.

Niezwykle intrygująca jest sama etymologia nazwy tej miejscowości. Językoznawcy wywodzą ją od staropolskich czasowników „brać” oraz „pobierać”, co bezpośrednio wiąże się z dawną rolą osady jako ważnego punktu poboru rozmaitych danin i opłat. W dziewiętnastowiecznych dokumentach analitycznych miejscowość wprost nazywano „wsią podatków”, co dobitnie potwierdza jej dawną funkcję. Zanim ostatecznie ukształtowała się współczesna forma, w historycznych księgach miasto zapisywano na wiele sposobów – spotkać można było wersje takie jak Bieron, Byerun czy de Beruna, a w czasach niemieckich stosowano formę Berun.

O bogatej przeszłości tego śląskiego ośrodka najlepiej przypominają wspaniale zachowane obiekty. W oficjalnym rejestrze zabytków znajdziemy między innymi siedemnastowieczne sanktuarium św. Walentego oraz wzniesiony w latach 1770–1776 kościół św. Bartłomieja Apostoła. Lista cennych architektonicznie miejsc jest jednak znacznie dłuższa, ponieważ obejmuje również świątynię Najświętszego Serca Pana Jezusa z początków XX wieku, starą kaplicę Świętej Trójcy, kirkut żydowski oraz cały historyczny układ przestrzenny. Miłośnicy dawnych dziejów mogą tam ponadto podziwiać wiekowy kopiec, którego powstanie szacuje się na 1295 rok, oraz zabytkową groblę budowaną w latach 1530–1540.

Wyjątkowy urok śląskiego Bierunia [GALERIA]

