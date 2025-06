Piramidy z czasów PRL-u zmieniają oblicze. Trwa wielka modernizacja kultowego uzdrowiska

Karolina wyszła do sklepu. Zniknęła bez śladu. Brat, znajomi kobiety i jej potencjalny zabójca na wykrywaczu kłamstw

Uzdrowisko Ustroń to jeden z najbardziej rozpoznawalnych kurortów w Polsce. Położony w malowniczej dolinie Wisły w otoczeniu beskidzkich szczytów, przez dekady przyciągało kuracjuszy z całego kraju. Tym, co wyróżnia Ustroń na tle innych uzdrowisk, są charakterystyczne budynki sanatoryjne w kształcie piramid, które powstały w latach 70. XX wieku jako symbol nowoczesności epoki PRL. Ten unikalny kompleks architektoniczny do dziś budzi emocje i zaciekawienie – zarówno wśród miłośników historii, jak i fanów nietypowej architektury.

Jakiś czas temu pisaliśmy już o przeszłości tego miejsca - W czasach PRL-u uchodził za szczyt luksusu. Dziś, zaniedbany odstrasza turystów. Teraz jednak kurort ponownie trafia na nagłówki, tym razem za sprawą śmiałych inwestycji i technologicznych nowinek, które mają tchnąć nowe życie w jego modernistyczne mury.

Uzdrowisko przyszłości? W Ustroniu pojawiły się roboty i "masujące" łóżka

W uzdrowisku Ustroń trwa właśnie gruntowna przebudowa infrastruktury, która ma na celu unowocześnienie obiektu pamiętającego jeszcze czasy PRL-u. Nie chodzi tu jednak tylko o odświeżenie elewacji czy wymianę wyposażenia. Kuracjusze mogą już teraz korzystać z zaawansowanych technologicznie rozwiązań, takich jak specjalistyczne łóżka masujące czy robot wspierający rehabilitację.

Aktualnie prowadzimy kompleksową modernizację naszej infrastruktury. Wymieniamy sprzęt rehabilitacyjny na najnowszy dostępny na rynku, a także prowadzimy gruntowne remonty budynków, które powstały jeszcze w latach 70. Trwa także modernizacja piramidy Rosomak. Prace zakończą się najpóźniej we wrześniu bieżącego roku. Cały harmonogram przebudowy uzdrowiska jest rozpisany do połowy 2026 r. Prace te prowadzimy etapami - przekazuje Izabela Bożek, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, czytamy na portalu businessinsider.com.

Wśród obiektów poddanych renowacji znajduje się m.in. charakterystyczna piramida Rosomak, będąca jednym z symboli uzdrowiska. Jej remont ma zakończyć się najpóźniej we wrześniu 2025 roku, natomiast cały harmonogram prac rozpisano aż do połowy 2026 roku.

Ustroń stawia na przyszłość

W czasach, gdy polskie sanatoria coraz częściej muszą konkurować z zagranicznymi ośrodkami oferującymi nowoczesne formy leczenia i wypoczynku, przykład uzdrowiska Ustroń pokazuje, że także w Polsce można łączyć tradycję z nowoczesnością. Dzięki inwestycjom w nowe technologie, lepszą infrastrukturę i sprzęt rehabilitacyjny, Ustroń ma szansę umocnić swoją pozycję lidera na mapie polskich uzdrowisk.

Największą innowacją, która już dziś wspiera proces rehabilitacji w Ustroniu, jest robot o imieniu Robert. Urządzenie przeznaczone jest do wspomagania pacjentów w nauce chodzenia po urazach neurologicznych i ortopedycznych.

Warto jednak podkreślić, że wciąż czynnik ludzki ma ogromne znaczenie w rehabilitacji, dlatego robot działa zawsze pod czujnym nadzorem wykwalifikowanych specjalistów – fizjoterapeutów i lekarzy. Automatyzacja nie zastępuje terapeutów, ale uzupełnia ich pracę, przyspieszając proces rekonwalescencji - mówiła Izabela Bożek.