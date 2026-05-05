Płoną trawy wzdłuż torów kolejowych. Ruch pociągów wstrzymany, strażacy walczą z żywiołem

Alicja Franczuk
Martyna Urban
2026-05-05 14:12

Dramatyczna sytuacja na Śląsku. Pożar trawi wysuszone trawy wzdłuż nasypu kolejowego. Ogień rozprzestrzeniający się wzdłuż torów w miejscowościach Kleszczów, Rudziniec, Rzeczyce, Rudno spowodował wstrzymanie ruchu pociągów na trasie Katowice-Wrocław.

Pożar traw wzdłuż torów

Są pierwsze tragiczne skutki panującej suszy i wysokich temperatur. Długotrwały brak deszczu przyczynił się do powstania potężnego pożaru wzdłuż nasypu kolejowego. Jak przekazała bryg. Aneta Gołębiowska, rzecznik Śląskiej Straży Pożarnej, ogień zlokalizowany jest w kilku miejscach w powiecie gliwickim w miejscowościach Kleszczów, Rudziniec, Rzeczyce, Rudno. Sytuacja jest poważna.

- W działaniach gaśniczych udział bierze dromader z Lasów Państwowych i 14 zastępów straży pożarnej - poinformowała bryg. Gołębiowska.

Ruch pociągów wstrzymany

Pożar wzdłuż torów skutkuje wstrzymaniem ruchu pociągów na trasie Katowice-Wrocław. Na stronie Portal Pasażera pojawiają się informacje o utrudnieniach spowodowanych przez „inne nieprzewidziane wydarzenia”.

Wybierając się w podróż, warto śledzić aktualne komunikaty, by uniknąć przykrej niespodzianki.

