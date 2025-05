Policjanci z Mikołowa mają gołębie serca. Ruszyli na pomoc rannemu ptakowi

Ptak został ranny na tyle poważnie, że nie potrafił wzbić się w powietrze. Wylądował na ulicy i bezradnie człapał tu i tam. Został jednak zauważony przez jednego z mieszkańców ul. Łącznej w Mikołowie. A ten o niedoli gołąbka powiadomił policję.

Funkcjonariusze przyjechali na miejsce. Od razu stwierdzili, że ptak ma kontuzję skrzydła. Mundurowi wiedzieli jednak co robić z biedakiem. W Mikołowie działa ośrodek opiekujący się dzikimi zwierzętami - Leśne Pogotowie, któremu szefuje od lat Jacek Wąsiński. Policjanci nie mieli zatem żadnych wątpliwości, co zrobić z tym dość nietypowym pacjentem. Zabrali gołębia i zawieźli do ośrodka. Tam ptak ma szansę na całkowite wyzdrowienie i powrót do natury.

