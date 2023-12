i Autor: KM PSP w Gliwicach Potworny wypadek na pograniczu Gliwic i Żernicy. Nie żyją trzy osoby

Śmierć na drodze

Potworny wypadek na pograniczu Gliwic i Żernicy. Nie żyją trzy osoby

To nie jest spokojny dzień sylwestrowy w województwie śląskim. Do koszmarnego w skutkach wypadku doszło ok. godziny 12:40 na pograniczu Gliwic i Żernicy. Zginęło trzech obywateli Ukrainy. Policja podała pierwsze ustalenia w tej sprawie. Szczegóły na se.pl.