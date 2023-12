Paskudny wypadek na Śląsku. Najechała na pieszego. Mężczyzna nie żyje

TO BYŁY HITY INTERNETU

Drogowy dramat rozegrał się na terenie powiatu lublinieckiego. Po godzinie 3:00 było rzecz jasna ciemno. - Kierująca samochodem osobowym najechała na leżącego na jezdni mężczyznę. W wyniku odniesionych obrażeń pieszy poniósł śmierć na miejscu - podali przedstawiciele Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. Czy to ograniczona widoczność była przyczyną tragedii? To ustalą policjanci, którzy prowadzą w tej sprawie postępowanie pod nadzorem prokuratora. Rodzinie i bliskim mężczyzny składamy wyrazy współczucia. Służby apelują o ostrożność. W godzinach nocnych należy zachować maksymalny poziom koncentracji - dotyczy to zarówno kierowców, jak i pieszych.

