Pożar w dawnej stolarni. Strażacy znaleźli ciało mężczyzny w masce gazowej

Tajemniczy pożar w Ludwinowie. Strażacy znaleźli mężczyznę w masce

Do pożaru doszło około godz. 4 nad ranem. Pożar wybuchł w budynku po dawnej stolarni w miejscowości Ludwinów (powiat myszkowski). Strażacy akcję gaszenia pożaru zakończyli około godz. 6:30. Kiedy przeszukiwali pogorzelisko, dokonali makabrycznego odkrycia. Znaleźli bowiem ciało mężczyzny, ubranego w odzież ochronną, a na twarzy miał założoną maskę gazową.

Co więcej, z informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynika, że w budynku znajdowały się pojemniki z nieznaną substancją chemiczną. - Dalsze czynności związane były z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia oraz neutralizacją niewielkiej ilości rozlanej substancji, bez wpływu na środowisko - informuje WCZK.

Działania strażaków polegające na zabezpieczeniu nieznanych substancji i ich neutralizacji zakończyły się o godz. 18:10. Policja do tej pory ustaliła jedynie, że zwłoki należą do mężczyzny w wieku około 40 lat. Sama substancja została pobrana do badań, a służby będą teraz badać okoliczności wybuchu pożaru oraz to, skąd wzięły się tam zbiorniki z nieznaną substancją.

