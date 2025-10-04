Próbował uciec przed koleżanką byłej dziewczyny, ale zaatakowała drugi raz. 21-latka odpowie za próbę zabójstwa

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-04 21:42

Nocne spotkanie 23-letniego mężczyzny z jego byłą partnerką oraz jej przyjaciółką przerodziło się w krwawą jatkę. W trakcie kłótni 21-letnia koleżanka jego eksdziewczyny wyciągnęła nóż i zaatakowała młodego mężczyznę. Napastniczka goniła swoją ofiarę, zadając kolejny cios. Na szczęście ranny 23-latek zdołał uciec i wezwać pomoc. Agresorka usłyszała zarzuty i trafiła do aresztu.

Smutny mężczyzna

i

Autor: ClickerHappy/ Pixabay.com
  • 21-latka zaatakowała nożem byłego chłopaka swojej przyjaciółki, zadając mu ciosy w przedramię i brzuch.
  • Młoda kobieta usłyszała zarzuty usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
  • Prokurator wystąpił o tymczasowe aresztowanie podejrzanej na 3 miesiące, a Sąd Rejonowy w Żywcu przychylił się do wniosku. Za zarzucane czyny grozi jej kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Zaatakowała nożem byłego chłopaka swojej koleżanki. W ruch poszedł nóż

23-letni mężczyzna ledwo uszedł z życiem po nocnej schadzce z byłą dziewczyną i jej koleżanką. Podczas spotkania między byłymi partnerami doszło do słownych przepychanek, które przerodziły się w gwałtowną kłótnię. Nikt nie spodziewał się jednak, że za chwilę poleje się krew. Co ciekawe, największą agresją wykazała się osoba towarzysząca, czyli 21-letnia koleżanka byłej dziewczyny 23-latka. To ona chwyciła za nóż. 

Młoda kobieta zraniła mężczyznę w okolice przedramienia, a gdy ten chciała uciec, zaatakowała go raz jeszcze. Tym razem trafiła w okolice brzucha, poniżej linii żeber. Na szczęście ostatecznie 23-latkowi udało się uciec i wezwać pomoc. Jeszcze tej samej nocy 21-latka została zatrzymana.

Polecany artykuł:

Zabójstwo proboszcza w Kłobucku. Co dalej z Tomaszem J.? Nowe ustalenia śledczy…

21-latka z zarzutem usiłowania zabójstwa. Grozi jej dożywocie

Prokuratura nie miała wątpliwości co do kwalifikacji czynu. Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, 21-latce przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa w zbiegu ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy podkreślają, że zadane obrażenia stanowiły realne zagrożenie dla życia 23-latka. Podejrzana, przesłuchiwana przez prokuratora, nie przyznała się do winy i złożyła obszerne wyjaśnienia w sprawie.

Jej tłumaczenia nie przekonały jednak ani prokuratury, ani sądu. Ze względu na charakter czynu i realnie grożącą jej wysoką karę, prokurator złożył wniosek o zastosowanie wobec 21-latki najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd Rejonowy w Żywcu przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu kobiety na okres trzech miesięcy. - Za zarzucany podejrzanej czyn grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 10 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności – informuje prokuratura.

Super Express Google News
Kraków: Piotr B. jechał pijany alejami, spowodował wypadek, zabił kolegę - wraca do aresztu tymczasowego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
USIŁOWANIE ZABÓJSTWA
ARESZT