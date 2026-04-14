Przełom w sprawie zamkniętej estakady w Chorzowie. Wiadomo, co z tramwajami i autami

Nowa ekspertyza ws. estakady w Chorzowie zmienia sytuację

We wtorek, 14 kwietnia, władze miejskie przedstawiły rezultaty obszernego badania technicznego estakady zlokalizowanej w samym sercu Chorzowa. Zgodnie z tym dokumentem, obiekt można nadal wykorzystywać, pod warunkiem wdrożenia konkretnych restrykcji.

Jak poinformował prezydent Chorzowa, w rachubę wchodziłoby udostępnienie po jednym pasie ruchu dla aut w każdą stronę, z zaznaczeniem, że mogłyby z nich korzystać wyłącznie pojazdy ważące maksymalnie 3,5 tony.

– Dopuszcza się dalszą eksploatację estakady, ale w warunkach ograniczonych. Ruch samochodowy mógłby odbywać się jednym pasem w każdym kierunku i tylko dla pojazdów do 3,5 tony. Tramwaje natomiast mogłyby korzystać z jednego toru – przekazał prezydent Chorzowa Szymon Michałek.

Do ewentualnego wznowienia kursowania szykują się też Tramwaje Śląskie. Przedstawiciele firmy zapewniają, że po otrzymaniu zielonego światła od miasta, natychmiast ruszą z kontrolą nieużywanych od dłuższego czasu torów i sieci trakcyjnej.

– Po konferencji skontaktowałem się z naszymi inżynierami, aby rozpocząć przygotowania do przeglądu torów i sieci trakcyjnej. Jeśli zapadnie decyzja o przywróceniu ruchu, jesteśmy w stanie uruchomić tramwaje nawet w ciągu 48 godzin – powiedział Marcin Michalik z Tramwajów Śląskich.

Odcinek biegnący przez estakadę odgrywa kluczową rolę w układzie komunikacyjnym aglomeracji, stanowiąc połączenie między Bytomiem a Katowicami.

Estakada w ciągu DK79 to kluczowa trasa dla całej aglomeracji

Estakada, będąca elementem drogi krajowej nr 79, przez lata funkcjonowała jako jedna z głównych osi komunikacyjnych na Śląsku. Przed wprowadzeniem zakazu ruchu, każdego dnia korzystało z niej nawet 40 tysięcy aut.

Z tego powodu niespodziewane wyłączenie obiektu w czerwcu 2025 roku poskutkowało potężnymi problemami drogowymi w obrębie całej aglomeracji.

– To informacja, na którą mieszkańcy Chorzowa i całego regionu czekali od dawna. Ekspertyza pokazuje, że ruch nad i pod estakadą można przywrócić, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich ograniczeń – podkreślił wojewoda śląski Marek Wójcik.

Świeżo sporządzony, ponad 600-stronicowy dokument ekspercki dokładnie analizuje mankamenty konstrukcyjne budowli. Fachowcy zwracają uwagę m.in. na długotrwały wpływ wilgoci oraz zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych, które przyczyniły się do degradacji elementów nośnych.

Zgodnie z opinią specjalistów, obiekt tkwi obecnie w stanie przedawaryjnym, co skutkuje mocnym obniżeniem jego nośności.

Otwarcie estakady to rozwiązanie tylko tymczasowe

Znawcy tematu są zgodni, że ewentualne wpuszczenie na estakadę samochodów i tramwajów to zaledwie środek doraźny. Budowla nie kwalifikuje się do generalnego remontu, dlatego docelowo najpewniej czeka ją wyburzenie.

Analiza wskazuje, że obiekt mógłby posłużyć jeszcze przez kilka lat, pod warunkiem ciągłej kontroli stanu technicznego oraz realizacji niezbędnych prac zabezpieczających.

Włodarze Chorzowa planują dalsze rozmowy z przedstawicielami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i nadzoru budowlanego. Jeżeli zapadnie decyzja o otwarciu, pierwsze pojazdy mogą wjechać na estakadę jeszcze w maju.

Dla okolicznych mieszkańców oznaczałoby to finał trwającego od dawna komunikacyjnego koszmaru i chociażby częściowe przywrócenie normalności na tym ważnym węźle drogowym.