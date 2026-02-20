Przełomowy zabieg u 6-miesięcznej dziewczynki w Chorzowie. Operowały trzy zespoły jednocześnie

Na sali operacyjnej liczyła się każda minuta. Półroczna dziewczynka z ciężkimi wadami wrodzonymi trafiła na stół w Chorzowie, a nad jej życiem jednocześnie pracowały trzy zespoły specjalistów. To była operacja, w której czas był największym przeciwnikiem.

Walczyli o życie małej dziewczynki. Operowali jednocześnie kilkoma zespołami

W Szpitalu Dziecięcym przy ulicy Truchana w Chorzów rozegrał się dramat, który mógł skończyć się tylko jednym z dwóch scenariuszy. Sześciomiesięczna dziewczynka, obciążona ciężkimi wadami wrodzonymi, w tym agenezją nerek, wymagała natychmiastowej, ale przede wszystkim… maksymalnie krótkiej operacji.

Ciąża była dramatycznie trudna – bezwodzie znacząco wpłynęło na rozwój dziecka. Po narodzinach lista problemów medycznych była długa. Anestezjolodzy nie mieli wątpliwości: znieczulenie ogólne stanowiło ogromne ryzyko. Każda dodatkowa minuta pod narkozą zwiększała zagrożenie.

Przy jednym stole operacyjnym jednocześnie stanęły trzy zespoły. Dwie grupy ortopedów operowały palce obu dłoni dziewczynki. W tym samym czasie okuliści przeprowadzali zabieg lewego oka. Wszystko równolegle – by skrócić czas operacji do absolutnego minimum.

Choć poszczególne procedury nie należały do najbardziej skomplikowanych, ich jednoczesne wykonanie było logistycznym i medycznym wyzwaniem. Każdy ruch musiał być zsynchronizowany. Każda decyzja – natychmiastowa.

Stawką było ograniczenie ryzyka powikłań i uniknięcie kolejnych narkoz w przyszłości.

Finanse nie miały znaczenia. Liczyło się życie dziecka

Szpital – Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie – poinformował, że część procedur wykonano mimo braku pełnej refundacji ze strony Narodowy Fundusz Zdrowia. W tym przypadku jednak rachunek ekonomiczny zszedł na dalszy plan.

Po operacji dziewczynkę czeka rehabilitacja ortopedyczna oraz dalsze leczenie okulistyczne w domu, zgodnie z zaleceniami specjalistów.

Jak podkreślają medycy, to był wyścig z czasem. I przykład, jak medycyna potrafi działać wtedy, gdy liczy się każda sekunda. 

