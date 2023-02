QUIZ. Jesteś prawdziwym Ślązakiem czy czystej krwi gorolem? Ten test odróżnia hanysów od goroli. Bijemy brawo za 8/12

Wyobraźcie sobie, że jedziecie z Warszawy do ukochanej na Śląsk. Dawno się nie widzieliście, dziewczyna czeka. Ona Ślązaczka, Ty gorol, ale przecież się dogadacie, wszak dla prawdziwej miłości nie ma znaczenia, kto gdzie mieszka i kto, jak mówi. No ale jednak dobrze byłoby się porozumieć... I wtedy przychodzi z pomocą nasz quiz! Sprawdźcie, czy dogadacie się na Śląsku, czy jesteście hanysami, czyli śląskimi autochtonami czy gorolami - mieszkańcami innego regionu, więc ni w ząb nie pojmujecie, o czym ci Ślązacy łosprawiają... To jak gotowi na quiz z se.pl? Pamiętajcie, że to przede wszystkim zabawa, a przy okazji krótka lekcja języka śląskiego. Zawsze tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Jesteś Ślązakiem czy czystej krwi gorolem? Ten test odróżnia hanysów od goroli Pytanie 1 z 12 Jedziesz na zolyty na Śląsk. Że na co? Prościej nie można?! na spotkanie na randkę na wycieczkę Dalej