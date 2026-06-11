RegioJet wróci na tory? Jest wniosek

Czeski przewoźnik RegioJet przygotowuje się do powrotu na krajowy rynek przewozów kolejowych w Polsce. Firma wystąpiła do PKP Polskich Linii Kolejowych z 35 wnioskami o przydzielenie tras w rozkładzie jazdy obowiązującym w sezonie 2026/2027. Wśród planowanych połączeń znalazły się również relacje łączące województwo śląskie ze stolicą.

PKP PLK potwierdza, że przewoźnik ubiega się o możliwość realizacji kursów krajowych. Jeśli przygotowane przez zarządcę infrastruktury rozwiązania zostaną zaakceptowane przez RegioJet, czeskie pociągi mogą ponownie pojawić się w rozkładzie jazdy na polskich trasach.

Szczególnie istotne dla mieszkańców regionu są plany dotyczące połączeń ze Śląska. Z przekazanych informacji wynika, że osiem zgłoszonych tras dotyczy właśnie województwa śląskiego. RegioJet chce uruchomić trzy codzienne połączenia z Gliwic do Warszawy Centralnej oraz jedno do Warszawy Gdańskiej. Złożono również odpowiadające im wnioski dotyczące kursów powrotnych ze stolicy.

Na liście planowanych kierunków znalazły się także Kraków, Poznań, Wrocław i Szczecin. Oznacza to, że przewoźnik rozważa szeroki powrót do obsługi połączeń krajowych.

Co może stanąć na drodze uruchomienia nowych połączeń?

Realizacja planów dotyczących trasy Gliwice – Warszawa może jednak napotkać poważne przeszkody. PKP PLK wskazuje, że trwająca przebudowa katowickiego węzła kolejowego znacząco ogranicza możliwości przepustowe infrastruktury w regionie.

W praktyce oznacza to, że pociągi planowane między Gliwicami a Warszawą nie będą mogły kursować w pełnym zakresie. Według informacji przekazanych przez zarządcę infrastruktury możliwe będzie uruchamianie składów jedynie na skróconej trasie Zawiercie – Warszawa – Zawiercie.

Dodatkowo część wniosków RegioJet otrzymała niższy priorytet przy układaniu rozkładu jazdy. Dotyczy to m.in. relacji Warszawa – Poznań i Warszawa – Kraków. PKP PLK tłumaczy to wcześniejszym wycofaniem się przewoźnika z realizacji części zaplanowanych kursów oraz niewykorzystaniem znacznej liczby przydzielonych tras.

Przypomnijmy, że RegioJet zakończył obsługę krajowych połączeń w Polsce w maju 2026 r., zaledwie kilka miesięcy po ich uruchomieniu. Firma tłumaczyła swoją decyzję brakami kadrowymi wśród maszynistów. Jednocześnie zarzucała polskim przewoźnikom utrudnianie konkurencji, w tym stosowanie przez PKP Intercity polityki zaniżania cen.