RegioJet wraca do gry. Czeskie pociągi znów mają pojechać ze Śląska

Martyna Urban
Martyna Urban
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-06-11 7:25

Czeski przewoźnik RegioJet ponownie chce zaistnieć na polskim rynku kolejowym. Spółka złożyła do PKP Polskich Linii Kolejowych 35 wniosków o przydział tras w nowym rozkładzie jazdy 2026/2027, w tym kilku połączeń między Gliwicami a Warszawą. Realizację tych planów może jednak utrudnić trwająca modernizacja katowickiego węzła kolejowego, która znacząco ogranicza przepustowość torów.

Pociągi RegioJet

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Autor: Shutterstock Żółty pociąg RegioJet na torach, z widocznym napisem "REGIOJET POOL" na lokomotywie i wagonach, symbolizuje obecność czeskiego przewoźnika w Polsce. Widoczne trakcja kolejowa oraz drzewa bez liści w tle, podkreślają jesienno-zimowy krajobraz. Więcej o problemach RegioJet przeczytasz na Super Biznes.

RegioJet wróci na tory? Jest wniosek

Czeski przewoźnik RegioJet przygotowuje się do powrotu na krajowy rynek przewozów kolejowych w Polsce. Firma wystąpiła do PKP Polskich Linii Kolejowych z 35 wnioskami o przydzielenie tras w rozkładzie jazdy obowiązującym w sezonie 2026/2027. Wśród planowanych połączeń znalazły się również relacje łączące województwo śląskie ze stolicą.

PKP PLK potwierdza, że przewoźnik ubiega się o możliwość realizacji kursów krajowych. Jeśli przygotowane przez zarządcę infrastruktury rozwiązania zostaną zaakceptowane przez RegioJet, czeskie pociągi mogą ponownie pojawić się w rozkładzie jazdy na polskich trasach.

Szczególnie istotne dla mieszkańców regionu są plany dotyczące połączeń ze Śląska. Z przekazanych informacji wynika, że osiem zgłoszonych tras dotyczy właśnie województwa śląskiego. RegioJet chce uruchomić trzy codzienne połączenia z Gliwic do Warszawy Centralnej oraz jedno do Warszawy Gdańskiej. Złożono również odpowiadające im wnioski dotyczące kursów powrotnych ze stolicy.

Na liście planowanych kierunków znalazły się także Kraków, Poznań, Wrocław i Szczecin. Oznacza to, że przewoźnik rozważa szeroki powrót do obsługi połączeń krajowych.

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Co może stanąć na drodze uruchomienia nowych połączeń?

Realizacja planów dotyczących trasy Gliwice – Warszawa może jednak napotkać poważne przeszkody. PKP PLK wskazuje, że trwająca przebudowa katowickiego węzła kolejowego znacząco ogranicza możliwości przepustowe infrastruktury w regionie.

W praktyce oznacza to, że pociągi planowane między Gliwicami a Warszawą nie będą mogły kursować w pełnym zakresie. Według informacji przekazanych przez zarządcę infrastruktury możliwe będzie uruchamianie składów jedynie na skróconej trasie Zawiercie – Warszawa – Zawiercie.

Dodatkowo część wniosków RegioJet otrzymała niższy priorytet przy układaniu rozkładu jazdy. Dotyczy to m.in. relacji Warszawa – Poznań i Warszawa – Kraków. PKP PLK tłumaczy to wcześniejszym wycofaniem się przewoźnika z realizacji części zaplanowanych kursów oraz niewykorzystaniem znacznej liczby przydzielonych tras.

Przypomnijmy, że RegioJet zakończył obsługę krajowych połączeń w Polsce w maju 2026 r., zaledwie kilka miesięcy po ich uruchomieniu. Firma tłumaczyła swoją decyzję brakami kadrowymi wśród maszynistów. Jednocześnie zarzucała polskim przewoźnikom utrudnianie konkurencji, w tym stosowanie przez PKP Intercity polityki zaniżania cen. 

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