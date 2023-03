Roztrzaskał auto na stacji benzynowej. Zakleszczonego kierowcę wyciągali strażacy

"Żądamy poprawienia dostępu do antykoncepcji". Śląska manifa w Katowicach

Do bardzo nietypowego wypadku doszło w poniedziałek, 13 marca na trasie DTŚ w Rudzie Śląskiej. Rozpędzony samochód zjechał z głównej trasy w zjazd w kierunku stacji paliw BP i roztrzaskał się o słup z wyświetlaczem cen paliw. Wypadek miał miejsce o godz. 6.40. Auto zostało zniszczone, a kierowca doznał poważnych obrażeń - urazu biodra i otwartego złamania nogi.

Gdy strażacy wydostali kierowcę z auta, nagle doszło do niego do zatrzymania krążenia. Na szczęście reanimacja przyniosła skutek i mężczyzna trafił już stabilny do szpitala.

Jak informuje policja, rozbita hybrydowa toyota to efekt końcowy ucieczki kierowcy przed policyjnym pościgiem.

