Rodzina zgłosiła zaginięcie 74-latka. Mężczyzna leżał martwy na dachu

Rybnik. Zwłoki 74-latka na dachu

Makabrycznego odkrycia dokonano w poniedziałek, 13 lutego. Na dachu domu przy ul. Działkowców w Rybniku znaleziono ciało 74-letniego mężczyzny. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, a to oznacza, że do śmierci seniora nikt się nie przyczynił. Prokuratura zabezpieczyła jednak zwłoki, by dokładnie zbadać, jaka była przyczyna śmierci 74-latka. Jak informuje eska.pl, miejscowa policja dostała wcześniej informację o zaginięciu mężczyzny od jego rodziny. 74-latek wyszedł z domu 13 lutego i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Niestety, finał poszukiwań okazał się tragiczny.

